OPET SE TRESE U HRVATSKOJ: Poslijepodne se osjetio novi potres, epicentar je bio 12 kilometara od Zagreba

Kako je izvijestio Euromediteranski seizmološki cenatr (EMSC), malo iza 16 sati ponovno se zatreslo tlo na širem području Zagreba. Epicentar je bio 12 kilometara od Zagreba, a potres je bio magnitude 1 po Richteru.

Nakon jakog potresa koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu, zabilježeno je više od tisuću slabijih podrhtavanja tla na ovom području.

Felt #earthquake (#potres) M1.0 strikes 12 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 18 min ago. Please report to: https://t.co/j6yM4VD56v pic.twitter.com/YxQj9ohw9s

— EMSC (@LastQuake) May 7, 2020