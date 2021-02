OPET SE TRESE NA BANIJI: Kod Siska zabilježen potres od 3.4 po Richteru; ‘Opako je protutnjalo’

Novi potres zatresao je Sisačko-moslavačku županiju. 18 kilometara od Siska epicentar je potresa magnitude 3.4 po Richteru, javlja EMSC.

“Opako je protutnjalo”, javljaju građani koji ne mogu mirno spavati.

Potresi su i noćas drmali Banijom, najjači je bio 3.4 stupnja po Richteru.

M3.4 #earthquake (#potres) strikes 18 km SW of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/VOTSlcs5No

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021