OPET SE OGLASIO CRODUX: ‘Vijesti i slike kako benzin curi već šest dana su netočne i zlonamjerne. Naš incident nema veze sa zagađenjem vode’

Prst krivnje mahom je uperen u Crodux. Mnogi vjeruju kako je slučajnost jednostavno prevelika te da je za zagađenje vode kriv incident u njihovu produktovodu pri kojem je došlo do istjecanja benzina. U Croduxu i dalje tvrde da nisu krivi.

Lokalni portal SBPlus danas je objavio informacije i snimku za koju tvrde da je dokaz kako nafta i dalje, šest dana nakon početka katastrofe na tom području i dalje curi. ‘Nazočni kažu, za dva sata, slobodnim padom, bez pritiska u cijevi, isteklo je tri kubika benzina’, piše portal uz snimku koja pokazuje puknutu cijev.

Zbog toga se ponovno oglasio Crodux koji i dalje stoji pri tvrdnji kako se se izlijevanje 150 – 200 lit benzina ne može povezati sa zagađenjem pitke vode u Slavonskom Brodu. ‘Sve propisane radnje za ovakve slučajeve su poduzete odmah i odgovorno tvrdimo da nije bilo nikakvoga prikrivanja’, stoji u priopćenju Croduxa.

‘Alarmantne vijesti i slike o “dokazima” kako benzin već 6 dana curi i zagađuje tlo i vodu – netočne su i zlonamjerne’, dodaju.



Tvrde i kako je u tijeku druga faza procesa sanacije koju, kažu, provode prema svim pravilima struke. ‘U tijeku je proces kontroliranog izvlačenja svih zaostalih količina derivata koji se usisavanjem odstranjuju iz cijevi. Ovaj proces nije mogao biti proveden ranije, jer sve što bi tada bilo učinjeno, dovelo bi do većih šteta’, priopćili su iz Croduxa.

Prebacivanje odgovornosti s jedne strane na drugu

U poslijepodnevnim satima ministar Ćorić održao je pressicu na kojoj je rekao kako je održavanje sustava vodovoda u nadležnosti gradskog vodovoda i trebali su zamijeniti filter još 2010.

Optužbe gradonačelnika Duspare nije htio komentirati, ali je rekao i kako s njim neće razgovarati.

Razina ugljikovodika u vodi danas nije povišena, no ona se i dalje ne preporučuje za konzumaciju. ‘Sljedeća dva do tri mjeseca nećemo biti u mogućnosti zadovoljiti svim potrebama za pitkom vodom i bit će na snazi redukcija vode dok se ne dođe do dugoročnog rješenja’, rekao je je Ćorić.

Ministar Ćorić također je rekao kako će trebati petnaestak dana da se Slavonski Brod spoji na vodocrpilište u Sikirevcima, čime će u većoj mjeri biti zadovoljene potrebe za vodom dok će kapacitet od 300 metara u sekundi biti osiguran za 3 mjeseca.

Također je rekao da iz Ministarstva, vezano za ekološki incident nije bilo nikakvih prikrivanja.