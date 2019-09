OPET SE JAVILI IZ MINISTARSTVA OBRANE SRBIJE, KRSTIČEVIĆ IM ODGOVORIO: ‘Ovo više nije devedeset prva’

‘Ako nismo prijavili dolazak, kako su organi Hrvatske znali da kombi s civilnim registarskim oznakama i civilima prevozi vojnike na hodočašće?’, pitaju se Srbi

“Umjesto da laže i po običaju za sve krivi Srbe, Hrvatska duguje ispriku i kajanje. Gdje piše da su za dolazak u Jasenovac potrebni pismena dozvola ili zahtjev”, poručili su iz Ministarstvo obrane Srbije.

OGLASIO SE VOĐA SRPSKE DELEGACIJE SKINUTE S BAJAKOVA: ‘Čim smo došli rekli su da znaju za nas, tri sata su nas držali’

Nakon zabrane ulaska u Hrvatsku delegaciji srbijanske vojske i reakcija od strane hrvatskih dužnosnika, dodatno su se zaoštrili odnosi između dvije države te je iz Srbije stiglo novo priopćenje.

Nije im jasno

“U kojoj se to demokraciji zabranjuje prisutnost na komemoracijskom skupu. To nije vojna vježba ili inspekcija vojnih postrojbi da se najavljuje. No mi smo i to učinili. Organizator komemoracije, episkop Jovan je posredstvom eparhijskog sekretara Đorđa Teodorovića obavijestio policijsku postaju Novska upravo o dolasku naše delegacije. Obavještena je i granična policija Srbije koja je trebala s hrvatskim tijelima ubrzati granične procedure.

VULIN NAKON ZABRANE ULASKA U HRVATSKU: ‘Srbija govori istinu, a Zagrebu to smeta. Niste se pokajali za Jasenovac’

Ako nismo prijavili dolazak, kako su organi Hrvatske znali da kombi s civilnim registarskim oznakama i civilima prevozi vojnike na hodočašće? Ako im nije prijavljeno da dolazimo, zašto su otvarali prtljagu putnicima, držali ih satima na granici, kopirali im putovnice”, stoji u priopćenju Ministarstva obrane, prenosi Blic.

Javio se i Krstičević

Premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju kako je Hrvatska, u pokušaju nenajavljenog ulaska 11 pripadnika srbijanske vojske u Hrvatsku, reagirala kao ozbiljna država.

“Mi smo jučer reagirali upravo onako kako reagira ozbiljna država, ozbiljna Vlada, ozbiljna vlast koja drži do sebe kad neko pokuša izvesti provokaciju umjesto da kulturno, sukladno praksi, hrvatskim zakonima, međunarodnom pravu najavi posjet, a potom eventualno i druge detalje,” rekao je Plenković u Solinu.

“Mi na takve provokacije odgovaramo čvrsto, ali isto tako čuvajući dignitet Hrvatske i naš pravni poredak”, naveo je.

“Mislim da smo napravili upravo ono što je trebalo i što bismo napravili i sutra,” dodao je Plenković.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević poručio je srbijanskom predsjedniku Aleksandar Vučiću i ministru obrane Aleksandru Vulinu kako moraju razumjeti da “ovo više nije ’91 i da vojnici mogu ulaziti u Hrvatsku kad žele.” “Prema tome, zna se kako se to radi – zahtjev, prema tome odobrenje. Hrvatska je ozbiljna država, u njoj se moraju provoditi hrvatski zakoni i Srbija mora to znati,” poručio je Krstičević koji smatra da su državni vrh i premijer jasno iskazali hrvatski stav u vezi pokušaja srbijanskih vojnika da nenajavljeno uđu u Hrvatsku.

Plenković i Krstičević su u nedjelju u Solinu nazočili obilježavnaju blagdan Male Gospe i Dana grada Solina.