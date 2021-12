NOVO PUKNUĆE / Opet pukao cjevovod u Zagrebu: Bez vode je ostao dio stanara na Trešnjevci

U Zagrebu je u srijedu u večernjim satima opet došlo do puknuća cjevovoda, ovaj put na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara te je dio potrošača na Trešnjevci privremeno bez vode. Sanacija je u tijeku, a opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternom. Za vrijeme trajanja radova prometuje se prema privremeno postavljenoj regulaciji. Tramvaji linija 4, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama. Tramvaji linije 17 prometuju do okretišta Ljubljanica, dok tramvaji linija 4 i 14 prometuju preusmjereno, Ulicom grada Vukovara do Heinzelove. Uvedene su izvanredne autobusne linije od Savskog mosta do Cibone i do Mažuranićevog trga.Tramvaji linije 5 prometuju uobičajenom trasom.