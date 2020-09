OPET ‘PREBIJANJE’ PREKO LEĐA UMIROVLJENIKA? Zbog manjeg povećanja mirovina od samo 35 kn, država štedi 650 milijuna kn

Unatoč činjenici da su mirovine male, one čine puno u državnom proračunu

Očekivalo se da će usklađivanje mirovina u srpnju biti barem tri posto, a na kraju taj postotak iznosi samo 1,41. Dakle, umirovljenici će dobiti samo 1,41 veće mirovine čime se uštedjelo oko 650 milijuna kuna. Zašto? Zbog promjena načina izračunavanja prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskoj. Zbog te metodologije su penzići na neki način “izvisili” i ušteda se prebila preko njihovih leđa.

U prvoj polovici 2020. prosječna neto plaća nominalno je bila 2,2 posto veća nego u istom razdoblju 2019., a realno, kada se priključi inflacija, ona je veća tek za 1,7 posto. U istom razdoblju je prosječna bruto plaća nominalno povećana 2,1 posto, dok je realno povećana 1,6 posto. Kako piše Novac.hr, od ožujka ove godine Državni zavod za statistiku (DZS) je promijenio metodologiju izračuna plaća tako što su obuhvatili i zaposlene na nepuno radno vrijeme. Isto tako, u njihovu statistiku sada ulaze i mlade osobe koje koriste državne olakšice kao i na neoporezive primitke koje je isplaćivao dio poslodavaca.

Prosječna plaća se, smatraju u DZS-u, odnosi na sve one koji su primili plaću pa je korisno iskazivali i neoporezive primitke po broju zaposlenih. Ono što je učinila promjena metodologije jest da se prosječne plaće povećavaju za nekoliko stotina kuna, ali da su rasle upola sporije nego što su to pokazivali podaci od prijašnjih godina. DZS je u svoju metodologiju ubacio i primanja u prošloj godini, a to su objasnili time da je to korektno kako bi se izbjegao prekid u seriji.

Zbog usklađivanja će umirovljenici dobiti samo 35 kuna veću mirovinu

Novi izračun daje realniji prikaz iznosa prosječnih plaća, no on sa sobom donosi neželjene reperkusije. Usklađivanje mirovina se odvija prema prosječnoj plaći te se provodi dva puta godišnje. Zbog novog izračuna ljutiti su upravo umirovljenici, a predstavnici penzionerskih udruga se pozivaju na prijašnje brojke koje su pokazivale rast bruto plaće od 4,4 posto te pad potrošačkih cijena od 0,2 posto. Željko Šemper, bivši saborski zastupnik, prognozirao je da će novo usklađivanje umirovljenicima donijeti rast mirovina od tri posto, što bi bio iznos od 75 kuna.

Međutim, HZMO je objavio da će stopa usklađivanja iznositi 1,41 kunu, odnosno 35 kuna. Iznos veći za 35 kuna trebao bi biti isplaćen s mirovinom u rujnu. U travnju je usklađivanje iznosilo 0,7 posto. Kako piše Novac.hr, saborski zastupnik Silvano Hrelja je najavio da će tražiti neovisnu ekspertizu. Ministar financija Zdravko Marić neprestano naglašava da su isplate mirovina neupitne te da se one neće smanjivati, ali činjenica je da, unatoč što su mirovine male, one zauzimaju velik dio proračuna.

Zato je jako važno povećavaju li se mirovine za tri ili pak 1,41 posto, a razlika na godišnjoj razini iznosi 650 milijuna kuna, piše Novac.hr.

Nova metodologija i stara stopa usklađivanja donijeli bi povećanje od dva posto

Portal Mirovina.hr podsjeća da je u prvom dijelu godine stopa usklađivanja iznosila 0,7 posto i da je nova metodologija izračuna plaća vrijedila tada, usklađivanje bi iznosilo oko dva posto.

Zbog toga je Šemper rekao da bi se umirovljenicima na temelju tog ranije usklađivanja trebala isplatiti razlika. Nažalost, za sada se čini da umirovljenici u 2020. godini neće imati usklađivanje od ukupno 2,11 posto, što je iznos oba službena usklađivanja.

