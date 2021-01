OPET POTRESI: Kod Petrinje magnituda 3,4, a dva ‘udarila’ i u Zagrebačkoj županiji – jači je bio magnitude 2,8; ‘Ovo više nije normalno!’

U 1.37 sati seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 6 kilometara jugozapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru

Nažalost, tlo na području Sisačko-molsavačke županije i dalje ne miruje. Tako su noćas, u 1.37 sati seizmografi Seizmološke službe zabilježili umjeren potres s epicentrom 6 kilometara jugozapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice.

Na stranicama EMSC-a osvanuli su brojni komentari ljudi koji su osjetili ovaj potres, prenosimo neke od njih:

“Ovo više nije normalno!!!”; “Iznenađujuće dug”; “Probudio me i nakon prvog udara nastavio dulje podrhtavati”; “Zaljuljalo je zgradu”; “Grmljavina i lijepo se zatreslo. Opet nema spavanja”; “Poštenski ga se osjetilo u Petrinji… trešnja i tutnjanje… Hoće li više biti kraj tome?”

No, to nije bio jedini noćašnji potres. Zabilježena su još dva, i to u Zagrebačkoj županiji. Kako javlja EMSC, prvo je u 3.13 sati kod Pokupskog zabilježen potres magnitude 1,9 na dubini od jednog kilometra, a onda u 3.55 sati na dubini od 15 kilometara potres jačine 2,8 kod Pisarovine.

“Laganini. Malo zvuka i vibracija. Dobro, meni se već trese u glavi, ali psi reagiraju pa znam da ne brijem, nažalost ne unaprijed. Nije ništa padalo i to…”, napisao je na stranicama EMSC-a čovjek iz Šiljakovine, 12 kilometara od epicentra.

“Duboki zvuk kao udaljena eksplozija pa zavibrirala kuća”, napisao je drugi iz Brezovice.