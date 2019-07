OPET ODGOĐENA GRADNJA PRISTUPNIH CESTA PELJEŠKOM MOSTU: Grci podnijeli tužbu, Hrvatske ceste opet idu u reviziju ponuda

Grčki Avax podnio je tužbu Visokom upravnom sudu i time dodatno zakomplicirao izgradnju pristupnih cesta prema Pelješkom mostu

Avax je sudu podnio tužbu protiv rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojim je poništena odluka Hrvatskih cesta da upravo oni grade dionicu pristupne ceste Duboka-Sparagovići, piše Večernji list.

Iz Visokog upravnog suda su potvrdili zaprimanje Avaxove tužbe 16. svibnja te napomenuli kako se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi rješenje u sporu mora donijeti najkasnije 30 dana od podnošenja tužbe, što u ovom slučaju znači do 16. lipnja. Ponude na nadmetanju za izgradnju dijela pristupne ceste prema Pelješkom mostu otvorene su još u lipnju prošle godine, no Hrvatske ceste su odluku o odabiru izvođača donijele u veljači. No, početak radova, čija je vrijednost procijenjena na 482 milijuna kuna, dodatno su odgodili austrijski Strabag i grčki Aktor čija je žalba odmah odbijena.

Sporni kartel

Strabag je u svojoj žalbi naveo da su Hrvatske ceste trebale isključiti Avax iz nadmetanja zbog njihova sudjelovanja u kartelu u Grčkoj između 2005. i 2012. Iz Hrvatskih cesta su odgovorili da nisu imali dokaza za udruživanja Avaxa u kartel i da to ne bi imalo utjecaja na posao, jer je tvrtka provela mjere samokorigiranja i platila kaznu za kartelski sporazum.

PROBLEMI OKO PELJEŠKOG MOSTA: Austrijanci se žale, hoće li sve biti gotovo u roku?

Osim toga, utvrđeno je da, prema grčkom zakonodavstvu, u slučaju Avaxovog kartela nastupa zastara. Naime, odluka grčkog Povjerenstva za zaštitu tržišnog natjecanja donesena je 10. ožujka 2017., a zastara nastupa nakon dvije godine, dakle u ožujku ove godine. Čak štoviše, niti u Grčkoj više nisu isključeni iz javnih nadmetanja, s obzirom na to da je prošlo više od sedam godina od izricanja kazne.

Čeka se sud

Državna je komisija za kontrolu postupaka javne nabave, bez obzira na grčko zakonodavstvo i plaćenu kaznu, naložila Hrvatskim cestama da ponovno razmotre sve ponude za izgradnju ceste Duboka-Sparagovići i da u slučaju Avaxa ispitaju postoji li osnova za isključenje iz nadmetanja.

Očekuje se da će Hrvatske ceste ipak pričekati odluku Visokog upravnog suda prije nego što same donesu odluku. Ponuda Avaxa na ovom natječaju iznosila je 464,9 milijuna kuna, a Strabaga, koji ih je i prijavio zbog kartela, 478,3 milijuna kuna. Najjeftinija ponuda je bila ona bosansko-hercegovačke tvrtke Integral Inženjering od 321,2 milijuna kuna, a najskuplji su bili Kinezi, jer je China Road and Bridge Corporation ponudio čak 647,8 milijuna kuna. Na nadmetanje su se prijavili još GP Krk i Euroasfalt, Aktor te Colas.