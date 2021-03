OPET MAMIĆ: ‘Mečka danas igra pred vratima moje obitelji, ali svakog dana igra i pred nečijim drugim’

‘Kad sam vidio da vrag nosi šalu, da čak jedan Vrhovni sud sudjeluje u tako sramotnom odlučivanju i tako sramotnoj presudi, onda sam izgubio vjeru u sustav i okrenuo sam se narodu i medijima, da narod i mediji odrade svoju zadaću’, kazao je Zdravko Mamić

Zdravko Mamić u utorak se ponovno oglasio iz Međugorja, objavivši ovoga puta na Facebooku mailove i preslike za koje tvrdi da dokazuju kako je osječkom sucu Zvonku Vekiću, njegovoj prijateljici i njezinoj kćeri platio avionske karte za Dubai, koje su koštale oko 23 tisuće kuna.

O tome je Mamić govorio i u Dnevniku Nove TV, kazavši kako je odlučio sve to iznijeti u javnost kada je izgubio vjeru u sustav.

‘Kad sam vidio da vrag nosi šalu, okrenuo sam se narodu i medijima’

“Kad sam vidio da vrag nosi šalu, da čak jedan Vrhovni sud sudjeluje u tako sramotnom odlučivanju i tako sramotnoj presudi, onda sam izgubio vjeru u sustav i okrenuo sam se narodu i medijima, da narod i mediji odrade svoju zadaću za koju i jesu jer narod su glasači, a mediji su sedma sila svijeta i trebali bi biti korektiv svake vlasti”, kazao je Mamić.

Objasnio je i zašto je sve podastro nadležnim organima.

“Što sam ja više mogao napraviti osim što sam potanko nacrtao i rekao dana tog i tog, bio sam s tim sucem tu i tu, napravio i predao to i to i o tom mogu svjedočiti ti i ti”, kazao je dodavši da ranije nije želio javno govoriti o tome uvjeren da neće biti ozbiljno shvaćen.

Sucu Kvesiću u više navrata poslao 70, 80 tisuća eura?

USKOK-u je dao sve informacije da ne bi, kako kaže, ometao presudu.

“Prijavu sam podnio 8. listopada, a recite mi ijedan razlog da sa mnom nije obavljen službeni razgovor, jer to što sam dao informacije to nije moj službeni iskaz. To vam sve govori. Ja vam imam čovjeka svjedoka koji je sudjelovao u davanju novca u moje ime, u predaji novca u moje ime, i koji ima stotinu dokaza i bio je prisutan susretima sa sucima u moje ime. Plaćao je račune u stotine navrata i još ga nitko nije ispitao. Što da ja radim”, zaitao se Mamić u Dnevniku Nove TV.

U utorak poslijepodne na Facebooku se “obračunao” s osječkim sucem Antom Kvesićem, a za Novu TV kazao kako mu je “u nekoliko navrata poslao novac preko suca Vekića, oko 70, 80 tisuća eura”.

“Mečka danas igra pred vratima obitelji Mamić, ali svakog dana igra i pred nečijim drugim vratima”, poručio je.

