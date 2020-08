OVO JE IZNENADILO I STOŽER: Beroš upozorio: ‘Naši napori neće biti dovoljni, imamo novu i dodatnu opasnost’

Na pitanje je li zabrinut zbog današnjeg i jučerašnjeg dana, Beroš je odgovorio da moramo biti zabrinuti dok je god virus među nama i pozivati na odgovorno ponašanje

Danas je ponovno po broju novooboljelih od koronavirusa srušen rekord u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata u Lijepoj našoj zabilježeno je 255 novih slučajeva zaraze, a Slovenija i Velika Britanija su nas stavile na crvenu listu, s naglaskom na Splitsko-dalmatinsku županiju. To znači da će povratnici iz Hrvatske kada dođu u svoju zemlju morati biti u karanteni 14 dana.

Povodom ovog rekorda i činjenice da smo završili na crvenoj listi susjeda i Britanaca, na RTL-u Danas gostovao je ministar zdravstva Vili Beroš. Na pitanje je li zabrinut zbog današnjeg i jučerašnjeg dana, Beroš je odgovorio da moramo biti zabrinuti dok je god virus među nama i pozivati na odgovorno ponašanje.

“Dva dana zaredom je broj veći od 200, danas 255, na taj način smo smo došli do kumulativne stope oboljelih u 14 dana koji iznosi 47, što je značajno. No, dobro je da je većina žarišta pod kontrolom i da znamo izvore širenja infekcije i njihove kontakte i epidemiolozi, kao i dosad, rade iznimno vrijedan posao, da bi zaustavili širenje infekcije. Naši napori neće biti dovoljni i zato se građani moraju odgovorno ponašati. Pogotovo to moramo zbog jednog detalja. Mnogi naši mladi koji su bili na jadranskoj obali pa su se, što je potpuno razumljivo, opustili, sada se vraćaju u kontinentalne domove i tu postoji opasnost da virus, ukoliko su zaraženi, prenesu na svoje starije i na svoje kompromitirane imunološki ukućane. To je nova i dodatna opasnost”, kazao je Beroš za RTL Danas.

SLOVENIJA I BRITANIJA STAVILE HRVATSKU NA CRVENU LISTU: Povratnici moraju u karantenu na dva tjedna

‘Teško je reći hoće li broj zaraženih rasti’

Odgovarajući na pitanje može li se očekivati dodatni rast broja zaraženih, ministar kaže da je to teško reći pa komentira da je današnji broj sigurno posljedica toga što je ulinjeno više od 2.300 testiranja. Dakle, najviše do sada.

“S toliko velikim brojem testiranja za očekivati je da će broj novooboljeh biti nešto veći. Moramo iz dana u dan i iz sata u sat pratiti situaciju i reagirati. Moje ranije upozorenje je korak u tome smislu. Virus se na ovaj način sa jedne mlađe populacije, čemu svjedočimo posljednjih 20-ak dana, jer je prosjek bio, prvo 31, a onda 36 godina, relativno mlađi ljudi. Sada njihovim povratkom na kontinent može doći do prenošenja virusa na stariju populaciju, što ne bi bilo dobro”, kazao je ministar Beroš.

‘POBJEDA NAD KORONOM’? Beroš ljubi ruke, Capak priča o montažama, imamo novog neprijatelja, ne i odgovore na ključna pitanja

Osvrt na britanske i slovenske crvene liste

Kada je po srijedi pitanje treba li testirati još više, osobito zbog asimptomatskih slučajeva, ministar kaže da se to pitanje postavlja otpočetka i da su imali strategiju koja je u početku poličila dobre rezultate. Naveo je da se mnogi znanstvenici slažu da prvi i drugi val koji se očekuje u rujnu neće imati sve potpuno iste epidemiološke karakteristike. Rekao je da je lako moguće da će Hrvatska u jednom trenutku odlučiti više testirati. U jednom danu, Hrvatska je završila na crvenoj listi dvije države – Velike Britanije i Slovenije, a na pitanje jesmo li sigurna zemlja, Beroš odgovara:

“Mi od naših brojeva novozaraženih ne možemo pobjeći. Potpuno je legitimno da te zemlje, u koje se njihovi stanovnici vraćaju sa ljetovanja u Hrvatsku, vode računa o njihovom zdravstvenom stanju i uveli su određene kriterije koji su granica za uvođenje restriktirvnijih mjera. Mi smo sa svojim brojevima u proteklim danima dosegnuli neke od granica i one su reagirale kao što su reagirale”, kazao je Beroš.

JE LI OVO KRAJ SEZONE U HRVATSKOJ? ‘Idući dani će biti ključni, situacija bi mogla biti teška’

Odluka Njemačke o stavljanju Hrvatske na crvenu listu

“Naša ideja je bila upozoriti sve, odnosno ukazati na to da epidemiološka situacija na području cijele Hrvatske nije jednaka i da postoje županije gdje je epidemiološka situacija u zadnjih mjesec dana savršena. No, postoje i županije, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska, koje pokazuju nešto lošije rezultate”, kazao je. Upravo je Njemačka u svojoj odluci izdvojila te dvije županije.

“Za nas je to bolji primjer i to čitavo vrijeme u komunikaciji s kolegama ministrima zdravstva kao i kolegica ministrica turizma i ministar vanjskih poslova, ukazujemo našim kolegama da je to racionalniji pristup jer ipak nije svejedno ako netko dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije, gdje je kumulativna stopa 113 ili iz neke kontinentalne ili Istarske županije gdje je kumulativna stopa bitno drugačija. Taj različiti pristup županijama je za nas puno bolji”, kazao je Beroš.

ODLUKA NJEMAČKE IZNENADILA ZAMJENICU ŽUPANA: ‘Pa imamo situaciju pod kontrolom. Bit će to udar na turizam u našoj županiji’

Kako će Nijemac pri povratku u zemlju dokazati da nije bio u Šibensko-kninskoj županiji?

Upitan kako će Nijemac po povratku u Njemačku dokazati da nije bio u Šibensko-kninskoj županiji, već u Zadarskoj, Beroš odgovara:

“Upravo je to bila tema mog razgovora s austrijskim ministrom zdravstva kada sam rekao da se mi možemo potruditi i predati dokaz, bilo putem sistema e-visitor bilo da je to putem izdavanja potvrde od turističke zajednice ili nekakvog računa. To su sve mogućnosti putem kojih netko može dokazati iz koje regije putuje. Austrijanci to nisu uvažili, ali njemački kolege očigledno su bili diferentniji u tom smislu pa su nas razvrstali u županije, upravo ovisno o broju i kumulativnoj stopi. Nismo išli u detalje kao što je smije li se proći kroz te dvije županije, a ljetovati u trećoj jer smatra da je bitno gdje ljetuju.”

‘Trudimo se zaustaviti brojke’

Beroš je za N1 rekao da je iznenađen brojkama jer “ujutro nisu bile takve” pa je naveo da je naknadno došlo još nekoliko podataka iz određenih žarišta.

“Ništa. Razmišljamo o svim elementima i trudimo se naći način kako to zaustaviti”, izjavio je Beroš za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.