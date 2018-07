OPET ISTA PRIČA, BAHATI KONCESIONARI NAPADAJU KUPAČE: Ne dajte se potjerati, ovo su vaša prava

“Ako je koncesionar stavio ležaljke preko cijele plaže, vi mu ih slobodno možete maknuti i na njihovo mjesto staviti ručnik. On ne može ograničiti kretanje po plaži, odnosno opću upotrebu”, objasnio je Branko Kundih s portala Hrvatsko pomorsko iznijevši tumačenje Zakona o pomorskom dobru

Incidenti na jadranskim plažama oko “prevlasti” ležaljki ili ručnika postaju svakodnevicom u jeku turističke sezone. O jednom takvom incidentu na plaži u Baškoj Vodi piše Slobodna Dalmacija. Tamo su dvije djevojke na plaži pomakle ležaljke namijenjene iznajmljivanju kako bi prostrle svoje ručnike. Ubrzo se pred njima pojavio komunalni redar, a na snimci koju su djevojke napravile mobitelom njegova je tirada bila ovakva:

“Ti nećeš ovdje zakon provoditi, ja ga provodim, a ne ti, ja znam što je propisno, a ne vi! A kad budete svojoj kući, vi onda propisno određujte, i ja ću vam sada napisati kaznu na licu mjesta.” Prethodno im je rekao da nemaju pravo pomicati ležaljke tražeći od njih da ih vrate u “prvobitni položaj” kako ih je tamo namjestio vlasnik koncesijskog odobrenja. Još im je, shvativši da ga snimaju, zaprijetio da će im “razbiti mobitel”.

“Ima na plaži mjesta i gdje nema ležaljki”

Načelnik Općine Baška Voda Josko Roščić na upit novinara Slobodne Dalmacije kazao je da ne opravdava postupak komunalnog redara te da će ovaj snositi sankcije kada se utvrdi što se dogodilo. No, načelnik je kazao da i djevojke nisu valjano postupile.

“Koncesionar postavlja ležaljke, zato i postoji koncesija. Ima na plaži mjesta i gdje nema ležaljki, pa kupač nema pravo otići na područje koncesije i ponašati se kao da je nema. Dakle ne smije ni gost raditi što ga volja, tako da niti podržavam da oni rade što im padne na pamet, ali naravno ni da redar na njih viče”, kazao je načelnik.

Prema propisu, polovica ležaljki smije biti izložena na plaži, a preostale se postavljaju na zahtjev gostiju. Ne radi se o tome da su korisnici ležaljki povlaštena skupina, jer u turizmu toga ne smije biti, nego se radi o tumačenju zakona, pa vlasnik koncesijskog odobrenja smije biti gazda na “svojem” terenu, piše Slobodna Dalmacija.

“Najviše bih volio maknuti tu odvratnu plastiku s plaža”

No, načelnik općine Brela Stipe Ursić drugačije tumači propis od svoga kolege u Baškoj Vodi.

“Ne želim blatiti kolege, ali kada ujutro u 7 sati prođem Baškom Vodom na putu do Makarske, vidim samo gomile bijele plastike. Osobno bih najviše volio maknuti tu odvratnu plastiku s plaža, ali ima ljudi, ima branitelja koji godinama iznajmljuju i od toga žive pa nije tako lako izvedivo. Međutim, u konačnici smo mi ti koji određujemo i uvodimo pravila”, kazao je Ursić za splitski dnevnik.

On dodaje da u je Brelima zabranjeno slaganje ležaljki na plaži već one stoje na jednoj hrpi odakle se mogu postaviti na plažu tek kada koncesionar izda račun turistu. Još kaže da su u Brelima od ove godine uveli novost da svaki koncesionar koji potpisuje ugovor biva suglasan s time da mu se, ako ne ispunjava uvjete, koncesija može oduzeti bez prava na žalbu. U ugovoru su jasno definirane njihove obaveze, propisana je obuća i odjeća, pa se obvezuju na majice kratkih rukava s istaknutim nazivom obrta, ležaljke se ne smiju postavljati na plažu, komunalni redari sve to svakodnevno kontroliraju, a koncesionar je obavezan voditi računa i o čišćenju te održavanju plaže.

“Kupač je glavni i on može leći tamo gdje je slobodno”

U Brelima se također “obračunavaju” i s rezerviranjem atraktivnijih mjesta na plažama ostavljanjem ručnika i prostirki što je činio nemalo broj turista.

Inače, Splitsko-dalmatinska županija ima pravilnik koji propisuje odnos postavljenih ležaljki i slobodne plaže, kao i sve druge uvjete. Taj pravilnik kaže da 60 posto plaže mora biti slobodno.

“To bi se trebalo poštovati, i do sada vezano za to nismo imali problema. Redari mogu provjeriti odgovara li površina planu za koji je dana koncesija, ako ne, prosljeđuje se Županiji i onda su oni na potezu. No nema govora da koncesionar može imati prednost, jer kupač je glavni, on može uzeti ležaljku ili leći tamo gdje je slobodno”, kaže Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika Makarske.

“Ležaljke možete slobodno maknuti…”

Ležaljke se, kaže on, smiju rasporediti na plažu uz uvjet da njihov broj ne premašuje propisani, da su propisno udaljene od mora i da se između formacija ležaljki ostavi prolaz. Osvrnuo se i na ulogu komunalnih redara.

“Redarima je izričito rečeno da se ne trebaju petljati u koncesiju, koncesionar je dužan brinuti o redu, čak i nezakonitoj prodaji i čišćenju. Naši su redari po meni preiskusni i sumnjam da bi napravili takav gaf, ali ako bi, onda bi, uz egzaktan dokaz, snosili sankcije”, rekao je makarski dogradonačelnik.

Branko Kundih, koji vodi stručni portal Hrvatsko pomorsko dobro, dao je tumačenje ovih slučajeva prema Zakonu o pomorskom dobru.

“Ako je koncesionar stavio ležaljke preko cijele plaže, vi mu ih slobodno možete maknuti i na njihovo mjesto staviti ručnik. On ne može ograničiti kretanje po plaži, odnosno opću upotrebu te mora osigurati dovoljno prostora za kretanje, kupanje, šetanje i navlačenje malog broda na obalu”, objasnio je Kundih.