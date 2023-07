Počinje akcija spašavanja "3. maja", piše Novi list. Idući utorak zakazana je Skupština društva "3. maj Rijeka 1905" koju predstavlja Edi Kučan koji ujedno i direktor "3. maja". Trebalo bi se raspravljati o dokapitalizaciji trećemajske tvrtke-kćeri koja je okarakterizirana kao "okosnica spasa i nastavka brodogradnje u Rijeci".

Da bi "3. maj" mogao krenuti s radom neophodno je pokrenuti dokapitalizaciju koja će se provesti unosom pokretne imovine brodogradilišta. To je, ujedno, prvi operativni korak za prebacivanje djelatnosti na novo društvo u stopostotnom vlasništvu "3. maja".

Do sada je drušvo koje je osnovalo tu tvrtku bilo u mirovanju, a riječko je brodogradilište osnovalo u ljeto 2017. godine kao projektnu tvrtku.

Radovi bi mogli početi u rujnu

Ipak, još uvijek nije poznato tko će preuzeti rukovođenje tvrtkom "3. maj 1905", no šuška se da bi to mogla biti neka teća osoba koja nije dio "3. maja". Prvenstveno bi se trebao riješiti to pitanje, a do tog odgovora trebalo bi doći tijekom kolovoza tako da bi radovi mogli početi već idući mjesec, u rujnu.

I dio radnika bi se trebao prebaciti u tvrtku-kćer da bi se moglo početi s radom. Već su spremna dva pontona za obnovu Doka 11, koji je ugovoren prije nekoliko mjeseci sa susjednim brodogradilištem "Viktor Lena". Ako se ostvari sve planirano, taj projekt mogao bi osigurati nova radna mjesta na širem riječkom području.

Slična situacija dogodila se i na pulskom brodogradilištu, osim što se u "3. maju" sve odvija prije formalnog otvaranja stečaja. Tako se planira osigurati opstanak riječkim navozima s obzirom na kumulirane gubitke matičnog društva koji najvećim dijelom proizlaze iz razdoblja restrukturiranja "3. maja" pod kapom Uljanika. Daljnji nastavak poslovanja "3. maja" čine nemogućim činjenica da je Uljanik u stečaju te da se i dalje vodi kao vlasnik riječkog brodogradilišta. Problem radi i gubitak od 102 milijuna eura iznad kapitala društva.

U cilju je završiti posao koji su započeli

Tvrtka "3. maj" posluje od jeta 2019. prema posebnom programu. U cilju im je završiti novogradnje koje su već započele. Tako su tri broda već završena i isporučena kupcima uz pomoć pokrivanja potrebnih kredita državnim jamstvima. Najveći financijski efekt država je ostvarila na brodu za prijevoz automobila i kamiona. Prodan je i isporučen grčkoj kompaniji "Neptune Lines" za iznos koji je bio oko 50 milijuna eura.

Osim toga, "3. maj" ugovorio je još jedan posao. S kanadskom tvrtkom Algomom dogovorili su izgradnju samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta za plovidbu sjevernoameričkim Velikim jezerima. Na tom brodu intenzivno se radi, a taj projekt još uvijek neće preuzeti tvrtka-kćer, nego će ga ipak završiti "3. maj". Za taj je brod Vlada odobrila državna jamstva u iznosu od 31,5 milijuna kanadskih dolara i 23,5 milijuna eura, a Kanađani će platiti taj brod kada ga isporuče.