OPERACIJA CRNI LABUD: Kopalovi dijagrami spremaju izbacivanje ‘velikog sabotera’. Plenković pokazuje znakove panike i slabosti

Sve je više pokazatelja da se Plenković sprema maknuti Brkića uz pomoć stranačkog Vijeća časti, ali to nipošto ne znači njegovo novo učvršćivanje na čelu stranke

“Malo je neobično, ako u manjim mjestima izlazak na izbore ljudi za koje se presumira da glasaju za HDZ ima ‘x’, a nakon toga broj glasača za neke manje izbore, za koje se također presumira da glasaju za HDZ ima ‘x’, a da je rezultat na izborima različit…”, rekao je Andrej Plenković nakon posljednje sjednice Kluba zastupnika HDZ-a i pokazao koliko je i osobno upao u bezdan tehniciranja i potrage za izgubljenim glasovima na posljednjim izborima koje je kao obrazloženje za loš rezultat ponudio njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost i istodobno šef analitike HDZ-a, Robert Kopal.

Ne, nije bio problem u lošoj listi i loše vođenoj kampanji, jer da jest onda bi morali odgovarati Plenković i Kopal, nego u izgubljenim glasovima, u glasačima HDZ-a koje je “netko”, sudeći prema Plenkoviću i Kopalu, fizički spriječio da izađu glasati za HDZ ili ih huškao da glasaju za druge. Dijagrami i statistike Roberta Kopala ovaj put bi trebali iznjedriti dokaze zbog kojih će odgovarati krivci. Po svemu sudeći, to je scenarij u uvod za obračun s Milijanom Brkićem, zamjenikom predsjednika HDZ-a. Očekuje se da će se primijeniti isti model kao i u slučaju Darka Milinovića: stranačko Vijeće časti bi moralo odlučivati na temelju dokaza, koje će pribaviti analitičar Kopal, da je Brkić odgovoran za stranački neuspjeh na izborima, da je direktno podrivao stranački rezultat.

Ono što se nije uspjelo mjesecima, uz pomoć afera i podafera u kojima se neprestano vrtio Milijan Brkić, sa ili bez brata Joze Brkića – potaknuti Brkića da se povuče sam iz vrha stranke, da podnese ostavku – sada bi se trebalo učiniti klasičnim stranačkim mehanizmima. Ne zbog kaznene prijave (zbog sumnje da je zajedno s bratom Jozom, od Franje Varge, kontroverznog računalnog eksperta koji je radio i za SOA-u, i za MUP i za HDZ, naručivao čitanje mailova supruge, različitih ženskih osoba, ali i mnogih drugih, pa i ministara) nego zbog navodnog potkopavanja stranačkog rezultata na izborima. Kopal je doslovno upotrijebio i riječ “sabotaža”.

Izgleda da si stranka koja u vrhu već ima mnogo političara s kaznenim prijavama i optužnicama, suđenjima, pa i presudama (spomenimo samo jednog od pomoćnika tajnika stranke, Božidara Kalmetu), stranka kojoj u Saboru većinu drže osobe s vrlo ozbiljnim optužnicama (od Tomislava Sauche do Milana Bandića) ne može dopustiti da zamjenika predsjednika miče zbog tako “banalnih” stvari kao što su sumnje na kriminal ili špijuniranje tuđih mailova, nego se forsira ono što se smatra mnogo većim krimenom: podrivanje izbornog rezultata. Podrivanje mehanizma opstanka HDZ-a.

Je li eliminacija uz pomoć Vijeća časti uopće učinkovita?

Andrej Plenković i njegov tim bez sumnje kontroliraju i Vijeće časti HDZ-a i Predsjedništvo stranke, a to su instance na kojima bi se trebao dogoditi rasplet u definiranju stranačkog sabotera i njegova kažnjavanja. Ono što nije uspjelo uz pomoć svih Uskokovih akcija i kanonada afera sada bi moglo biti okončano jednostavno, na valu šoka koji je potresao cijelu stranku zbog lošeg izbornog rezultata. Cijelo tijelo stranke, od vrha do najzadnjeg načelnika i aktivista u dubini Hrvatske, doista jest uzdrmano tom prijetnjom “da bi HDZ-u moglo krenuti loše”.

No, kakav ostaje HDZ i ako, teoretski, doista provedu operaciju izbacivanja navodnog sabotera iz vrha stranke? Posljednji put kada je aktivirano Vijeće časti i brzopotezno izbačen Darko Milinović na prvi pogled bio je to dokaz Plenkovićeve odlučnosti. Samo na prvi pogled. Darko Milinović nipošto nije “eliminiran” iz političkog prostora, još uvijek je župan Ličko-senjske županije i nakon lokalnih izbora na kojima se očekivalo njegovo “konačno brisanje” i montaža Plenkovićevog novog rješenja za Liku, Marijana Kustića, on je ostao faktor s kojim HDZ mora surađivati.

Plenkovićev pakt

Milijan Brkić je pak mnogo dublje i mnogo jače ukorijenjen u HDZ-u od Darka Milinovića i sam čin “tehničkog” izbacivanja iz stranke sigurno neće donijeti automatsko smirivanje njegove mreže, koja se proteže od ministarstava do lokalnih jedinica. Osobito mu ide na ruku činjenica da u dubini HDZ-a Plenkovićev najbliži suradnik i osoba zadužena za definiranje Brkićevog grijeha, Robert Kopal, nipošto ne uživa ugled. Dapače, njegova teorija “crnog labuda” koja zabavlja cijelu Hrvatsku već danima, u stranci najčešće izaziva – sram.

Već po tome što se kroz odabrane medije pušta nepotvrđena informacija da je Plenković sklopio pakt s Davorom Ivom Stierom, političarem koji je nakon stranačkog sabora na kojem je pozvao na izgradnju novog “poštenog” HDZ-a, suspendiran sa stranačkih funkcija, a sada je, nakon izbora, otvoreno govorio o stranačkom neuspjehu – govori o tome da se Plenković ponovno pokušava umiliti tzv. autohtonim stranačkim demokršćanima.

Da priznaje da posve politički neiskusan Karlo Ressler i gotovo posve nepoznat Tomislav Sokol ne mogu povući stranačke glasače kao “stara garda”. Plenković i njegova ekipa zapravo na neki način žele raskoliti unutarstranačke oporbene snage. Žele izgraditi u javnost sliku da se ne radi o kompaktnoj i snažnoj oporbi nego o nekoliko različitih frakcija. Žele poručiti da se Milijana Brkića mora maknuti pod svaku cijenu, i njega i njemu bliske suradnike. Ali one koji su bili Plenkovićeva oporba ali nisu bili “brkićevci” nekako bi ipak prizvali k sebi, barem u prvoj fazi…

Pokušaj zbližavanja s Davorom Ivom Stierom

Davor Ivo Stier je nesumnjivo popularna osoba u stranci, a nakon suspenzije zbog kritike na stranačkom saboru i javnog priznanja da ga zanimaju naredni unutarstranački izbori – na kojima će se izgledno kandidirati za predsjednika stranke – stekao je i obol svojevrsnog stranačkog mučenika. On sigurno nema reputaciju osobe koja bi plela prevratničke planove u polumraku, ali nema niti duboku unutarstranačku logistiku.

Ako ga doista zanima tek kandidatura na predstojećim stranačkim izborima, a do tada će proći joj dugo (najkasnije u travnju 2020.) osim ako ne budu prijevremeni, on sigurno neće biti prepreka nikakvim zahvatima prema Milijanu Brkiću, ali neće biti niti podrška. Za očekivati je da će Stier do tada raditi na integraciji stranke i smirivanju unutarstranačkih strasti, ali i on osobno je sigurno svjestan da si ne može dopustiti reputaciju “Plenkovićevog čovjeka”, niti to može biti, nakon suspenzije i činjenice da ga nije uvrstio na listu za EU izbore.

Naravno, Plenkoviću bi sigurno odgovaralo da se u javnosti sada kiti navodnim paktom s Davorom Ivom Stierom, ali zvuči gotovo nevjerojatno da će Stier pristati odigrati tu ulogu u Plenkovićevom unutarstranačkom promotivnom paketu. Pokušajem da se umili Stieru Plenković jasno pokazuje da je slab, da mu je manevarski prostor toliko smanjen da pokušava ponovno uspostaviti kontakt s ljudima koje je nedavno odbacio. Više pokazuje paniku nego demokratičnu otvorenost.

Nema sloma ni rušenja na vidiku, ali Plenković gubi autoritet

Ako Plenković doista makne Brkića uz pomoć Vijeća časti, on će svoju poziciju učvrstiti samo kratkoročno, i to tek za nijansu. Sigurno neće ugasiti propitivanje je li ipak bio on sam mnogo više odgovoran. Je li njegova lista s njegovim vježbenicima koje je ponudio kao nadomjestak za poznate stanačke igrače ipak bila ključ neuspjeha. I kakve rezultate polučuju ministri u njegovoj Vladi koje je sam izabrao. No, evidentno je da unutar stranačke strukture sada nema poluge koja bi pokrenula njegovu smjenu.

Za Karamarkovu smjenu, nakon njegova pada u aferi konzultantica, polugu je držao Milijan Brkić, a ono što je sada sigurno – Brkić to više ne može odraditi. U svim ovim višemjesečnim komešanjima, optužbama i aferama, izgubio je legitimitet za organizaciju novog unutarstranačkog preslagivanja. Ali sigurno nije izgubio snagu za dublju unutarstanačku borbu, za širenje virusa antiplenkovićevske opozicije.

Drugim riječima, Plenkoviću sigurno ne prijeti uskoro nikakav slom ili “rušenje”, tih snaga nema na vidiku, ali nesumnjivo u nove velike izbore, predsjedničke izbore, ulazi slabiji nego ikada, bez ikakve šanse da uspostavi novi autoritet unutar stranke. Vidljivo nervozan, uz otvorenu podršku samo uskog kruga suradnika i bizarno kontaminiranje javnog prostora teorijama Roberta Kopala.