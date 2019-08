OPĆINA KOJOJ SU NESTALI MILIJUNI: Nakon smrti računovotkinje pronađena prilična rupa u proračunu

Tek kada je na njeno mjesto zaposlena nova osoba, uočene su nelogične i neobjašnjene isplate

U protekle četiri godine Općina Pribislavec značajno je financijski oštećena, a šteta bi mogla premašiti milijunski iznos. Situacija je možda i gora, jer su, zasada, dostupni podaci za razdoblje od 2015. godine do danas, a sumnja se da je pronevjera trajala i duže.

O svemu tome je, na konferenciji za novinare, danas govorila tamošnja načelnica Višnja Ivačić, rekavši da je manjak novca utvrđen nakon što je 21. srpnja sklopljen Ugovor o djelu s novom računovotkinjom Ružicom Pintar. Ona je naslijedila nedavno preminulu Aletu Reisinger, koja je, još od 2002. godine, obavljala dužnost referentice za računovodstvo i financije. U kratkom vremenu nova je računovotkinja, u suradnji s pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Matejom Drvoderić Topolko, utvrdila da je, u spomenutom razdobolju, novac u više navrata uplaćivan na dva žiro i jedan tekući račun njezine prethodnice.

„Zbog iznenadne smrti referentice za računovodstvo i financije, koja se dogodila u srpnju ove godine, bila sam prisiljena hitno na Ugovor o djelu zaposliti stručnu osobu za taj segment posla, Ružicu Pintar. S pročelnicom JUO Matejom Drvoderić Topolko u kratko je vrijeme provedena analitika i uvid u financije kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, jer u JUO nitko nam nije bio stručan provoditi računovodstvene i financijske poslove doli pokojna računovotkinja“, rekla je načelnica općine Višnja Ivanić

Kako prenosi EMeđimurje, načelnica je istaknula kako je, prema svemu sudećui, pokojna računovotkinja koristila rupe u sustavu „proteklih godina ni Državna revizija, ni Ministarstvo financija, kao ni Općinsko vijeće, odnosno Odbor za proračun i financije iz dokumentacije koja im predočena iz računovodstva, nisu mogli iščitati da postoji zluoporaba u financijskom poslovanju.“, ističe.

Nakon što je uočeno da su tijekom 2018. i 2019. u tri navrata novac isplaćivan na privatne račune, unutarnja istraga sumnjivih transakcija obuhvatila je razdoblje sve do 2015,. te je uočeno niz isplaza proračunskih sredstava prema računima koji nisu bili u evidenciji, niti u krugu uobičajenih dobavljača ili obveza općine.

Obrazloženja za isplatu bile su aktualnosti tijekom godine, plaćanja javnim poduzećima, projektna dokumentacija, projekti u tijeku…

S obzirom na to da je istragu je preuzela policija, načelnica ne želi govoriti o ukupnoj šteti no nagađa se da bi se moglo raditi o milijunskom iznosu, a možda i većem, osobito s obzirom na to da je bivša računovotkinja radila u općini još od 2002.