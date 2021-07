Doselite li u baranjsku općine Čeminac, odmah će vam za kupnju kuće ili stana pomoći sa 100.000 kuna i to bespovratno. Živite li ondje već tri godine, otplaćivat će vam obroke stambenog kredita punih 15 godina, do visine od 4000 kuna mjesečno. Za uređenje stambenog prostora dat će vam još 10.000, a za priključak na plinsku mrežu i kondenzacijski bojler još 20.000 kuna.

Prvi put vjenčane i one s priznatim izvanbračnim statusom pomoći će s 10.000 kuna, za adaptaciju stambenog prostora dat će vam još 15.000. Za prvo rođeno dijete u obitelji slijedi vam još 15.000 kuna, za drugo 20.000, a za treće i svako daljnje po 30.000 kuna! Isti su i iznosi potpore za opremanje novorođenčeta. Za djecu će vam pomoći kupiti i poklon za blagdan Sv. Nikole.

Načelnik općine Čeminac Zlatko Pinjuh

Kada djeca krenu u osnovnu školu, za svako dijete čeka vas 700 kuna godišnje za kupnju opreme, srednjoškolca Općina stipendira sa 600, a studenta s 1200 kuna mjesečno i pokriva im troškove prijevoza. Završi li vam dijete redovni studij u roku, čeka ga nagrada od 10.000 kuna! Dogodi li vam se u obitelji nedajbože kakva nesreća, nepogoda, bolest… Općina uskače s do 5000 kuna pomoći, a pogrebne troškove sufinancira s do 2000 kuna.

Jasno, kandidat ste ako ste mlađi od 40, kupnjom prve nekretnine rješavate si stambeno pitanje i na području Općine ostanete barem deset godina. Tu su još neka osiguranja kako ne biste zlouporabili svu tu blagonaklonost nove općinske uprave, a dalje je na vama – morate samo doseliti.

U sjeni USKOK-ova progona

"Čeminac… Čeminac…", vraćaju vam se u sjećanje scene spektakularne akcije PNUSKOKA otprije dvije godine, tada udarne vijesti televizijskih dnevnika kada je policija iznosila računalnu opremu i knjigovodstvenu arhivu iz općinske uprave te računala, dokumentaciju i novac iz kuće načelnika Općine Zlatka Pinjuha.

Prva i glavna točka optužnice odnosi se na sklapanje ugovora Općine s Pinjuhova dva sina 2017. godine o subvencioniranju njihovih stambenih kredita, nakon što je o subvencioniranju takvih kredita mještanima Čeminca odlučilo Općinsko vijeće. Svakom sinu prema toj je Odluci iz proračuna Općine plaćano po tisuću kuna mjesečno za rate kredita za kupnju stanova u Osijeku, na rok od deset godina. Sljedeće 2018., prema dodatku ugovora, Općina se njegovu starijem sinu obvezala plaćati 50 posto mjesečne rate kredita do 1. listopada 2032. godine. USKOK navodi kako za to nije bilo zakonske osnove, a Pinjuh da je sve pokriveno zakonitim odlukama Općinskog vijeća te da takve subvencije uživa još 40-ak mladih Čeminčana.

'Subvencioniramo stambene kredite sto posto!'

Zbog poticajne socijalne politike kakvom se može pohvaliti malo koja općina ili grad u zemlji, Pinjuh je na nedavnim lokalnim izborima pomeo konkurente osvojivši u prvom krugu više od 60 posto glasova za novi mandat te sa svojom Hrvatskom narodnom listom i većinu od osam naspram pet oporbenih vijećnika u Općinskom vijeću! S tom su većinom ovih dana izglasane i nove socijalne mjere kojima Općina još izdašnije pomaže svoje stanovnike.

A niti dvije godine od PNUSKOK-ova spektakla pred tv kamerama, početak suđenja za navodne malverzacije koje prema USKOK-ovoj optužnici prelaze 60.000 kuna, nije na vidiku.

„Općina će korisnike stambenih kredita subvencionirati u stopostotnom iznosu – kako nove, tako i one koji već otplaćuju stambeni kredit poslovnim bankama. Onima kojima se subvencionira kredit iz drugih izvora, Općina će pokriti ostatak. Isto se odnosi i na nenamjenske kredite utrošene za kupnju stambenog prostora. Za vrijeme subvencioniranja korisnik ne smije nekretninu prodati niti prenositi vlasništvo nad njom i sve to vrijeme mora imati poreznu prijavu u Općini Čeminac“, ističe načelnik Općine ne dvojeći niti trenutka oko zakonitosti tih i odluka koje su im prethodile, a zbog čega zadnjih godina bilježe smanjen odljev stanovništva.

Ne pomažemo banke, nego ljude

Od 40-ak nekretnina kupljenih uz takve subvencije, dvije trećine su na području Općine, a jedna u ostatku Osječko-baranjske županije, u Osijeku ili njegovoj okolici. I to je pokriveno odlukama OV-a.

"Zaustavili smo iseljavanje i osigurali mladima slobodno organiziranje života bez pritiska banaka u slučaju otežane otplate kredita. To im omogućuje kvalitetnije planiranje života, a Općini maksimalne psihološke, ekonomske, socijalne učinke. Ne pomažemo banke, nego ljude rasterećujemo egzistencijalne brige i omogućujemo im lagodniji život, a potičemo i promet nekretninama na području Općine. Više ljudi više zarađuje, više troši, uplaćuje veći porez i prirez, komunalnu i druge naknade što doprinosi povećanju priljevu u općinski proračun", ističe Pinjuh i navodi kako je 2014. godine zatekao izvorni proračun od oko pet milijuna kuna. Već sljedeće ga je povećao na 8,5 milijuna, potom na 13, a 2017. godine na čak 17 milijuna kuna. Proračun je premašio 20 milijuna 2018. godine nastavio rasti za po milijun kuna godišnje do ove godine kada se nada dosegnuti 23 milijuna kuna. Na posebnim projektima ostvare još pet do šest milijuna kuna.

Podijele tri milijuna za bolji život!

"Iz svih tih učinaka stvaramo masu sredstava za ostale subvencije kojima podižemo kvalitetu života mještana i privlačimo nove stanovnike na područje Općine. Subvencioniramo i troškove vrtića, cijeli obrazovni proces i osnivanje obitelji, umirovljenicima dajemo po 750 kuna božićnice i uskrsnice, od nagodinu po tisuću i za sve to potrošimo približno tri milijuna kuna. Kada sam postao načelnik u Općini sam zatekao dramatičnu situaciju, a danas bilježimo doseljavanje mladih. Istina, ne možemo znati hoće li korisnici tih pogodnosti napustiti Općinu nakon isteka rokova na koje su se obvezali.

To ovisi o njima, ali uz pogodnosti i stalno proširenje usluga koje nudimo, nadam se da će ovdje ostati živjeti", zaključuje Zlatko Pinjuh, načelnik Općine. Inače, sve odluke Općinskog vijeća prošle su nadzor nadležnih državnih tijela i potvrđene su kao punovažne, a ako se do isteka kreditnih obveza promijeni općinska vlast, teško će moći smanjivati stečena prava. Napokon i u Hrvatskoj vrijedi stari pravilo iz rimskog prava: Pacta sunt servanta.