‘OPCIJA ZA PROMJENE’ SMATRA SE ‘ZADNOM NADOM ZA SPAS HDZ-A’: ‘Grupica izgubljenih ljudi iz centra Zagreba donosi najvažnije odluke’

Dvorana na bazenima Poljud, u kojoj se održavao centralni skup, bila je popunjena do posljednjeg mjesta

Kandidati HDZ-ove Opcije za promjene predstavili su se u nedjelju članovima i simpatizerima u Solinu i Splitu kao “zadnja nada da se spasi HDZ”, a pozvali su ih i da zajedno spriječe da “diletanti iz SDP-a dođu na vlast”.

Kandidat za predsjednika HDZ- a Miro Kovač, koji je dočekan uz ovacije, podsjetio je da stanje u HDZ-u nije dobro jer je stranka podijeljena, ljudi su nezadovoljni, mladi odlaze, a mnogi birači i članovi razmišljaju o tome da idu u neke druge stranke i pokrete, pa su oni, rekao je, zadnja nada da se spasi HDZ.

“Moramo skromno i ponizno služiti članstvu HDZ-a inače HDZ-a neće biti..HDZ ne može biti liberalna niti elitistička stranka u kojoj grupica izgubljenih ljudi koja živi u centru Zagreba donosi najvažnije odluke. HDZ može biti samo narodnjačka stranka”, rekao je Kovač.

Istaknuo je da treba zasukati rukave, pokazati hrabrost i promijeniti stvari u Hrvatskoj, kako bismo postali država u kojoj se može živjeti od rada, u kojoj se sposobnošću može doći do pozicije, a ne ‘po babi i stričevima’.

Naglasio je i da moraju spriječiti da “diletanti iz SDP-a dođu na vlast” jer se, kako je dodao, radi o ljudima koji ne znaju.

Stier: Suparnik nam je SDP i ljevica, a ne desnica

Davor Ivo Stier je upozorio da se HDZ-ovo biračko tijelo podijelilo i da je od te podjele profitirala samo ljevica.

“Naša promjena je ta da ne želimo više politiku svađe i sukoba s ljudima koji su na državotvornoj i demokršćanskoj politici, naš suparnik je SDP i ljevica, a ne desnica. To biračko tijelo ćemo ponovno ujediniti i umjesto politike sukoba imat ćemo politiku okupljanja”, rekao je Stier.

Obećao je da će, ako pobijede na unutarstranačkim izborima, na prvoj sjednici novog vodstva dati na glasovanje odluku da nakon parlamentarnih izbora nema koalicije sa SDP-om već samo sa srodnim strankama.

HDZ mora biti stranka desnog centra, istaknuo je Tomislav Tolušić ocijenivši da su danas to nominalno i na papiru, ali ne u stvarnosti. U nekim stvarima, dodao je, teško je prepoznati razliku između HDZ- a kao formalne opcije desnog centra i nekih drugih stranaka koje s desnim centrom apsolutno nemaju veze.

Penava: Svjetonazorska lutanja ne idu nam u prilog

Ivan Penava je kao najkritičniji i najvažniji problem istaknuo demografsku opustošenost, prazna sela, nedostatak vizije i koncepta hrvatskog sela i poljoprivrede. To su, rekao je, nažalost teme o kojima se samo prigodničarski govori, a zapravo se ne postavlja prema tome problemu kao da je to strateški problem ove države.

“Postoji čitav set svjetonazorskih pitanja koji nam ne idu u prilog, lutanja u svjetonazorskom smislu koje nas je dovelo do koalicije s Mostom i do danas, kada smo u koaliciji sa SDSS- om i HNS-om. To su lutanja koja članstvo ne prepoznaje, koje hrvatski građani ne prepoznaju. Na tom smo se putu sami izgubili i zbog toga ubiremo vrlo loše rezultate na izborima kao plodove svoga rada. To je ono što moramo mijenjati”, kazao je Penava.

Kandidata za predsjednika HDZ-a Miru Kovača te njegove zamjenike Ivana Penavu, Davora Ivu Stiera i Tomislava Tolušića prekidali su tijekom govora gromoglasnim pljeskom. Milijan Brkić zbog gripe je izostao.