Jednog zatvorenika su 8 sati zaboravili na slobodi. Drugi je pokušao silovati službenicu. Treći je nožem napao zatvorenika. A prije dva tjedna, masovna pobuna zbog trovanja. Što se to događa u Glini?

U Kaznionici u Glini došlo je do masovne pobune zatvorenika, doznaje Provjereno. Naime, čak 150 zatvorenika navodno je prije dva tjedna otrovano hranom.

“Javili su da imaju probavne smetnje i nastao je opći kaos u zatvoru”, rekao je neimenovani svjedok nemilih scena.

Voditelji zatvora naredili su ispitivanje hrane koja je poslužena zatvorenicima, no o nalazu se, doznaje Provjereno, još uvijek šuti.



“Dio zatvorenika je bio otrovan, otprilike nekih 40 posto njih”, kaže sugovornik novinarke Provjerenog.

No, nije to jedini incident o kojem se ne priča. Naime, navodno je jedan zatvorenik pokušao silovati službenicu. “Skladište je bilo puno kose. Ona je bila krvava… On je nju pokušao silovati”, kažu sugovornici.

Da stvar bude još gora, službenici glinske Kaznionice jednog su zatvorenika zaboravili na slobodi. I to na 8 sati. “On je mogao biti u Zagrebu, u Splitu. 8 sati je puno”, kaže dobar poznavatelj svih sila incidenata u zatvoru u Glini.

Kaznionica zatvorenog tipa

Inače, u Kaznionici u Glini izvršava se kazna zatvora izrečena osuđenim punoljetnim muškarcima. Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja Kaznionica u Glini je kaznionica zatvorenog tipa, koja ima osnovani i poluotvoreni odjel na istoj lokaciji.

Kaznionica u Glini osnovana je 1902. godine kao Kraljevsko zemaljsko popravilište, od 1. siječnja 1947. godine nosi naziv Kazneno-popravni dom za osuđene maloljetnike u kojem je bilo smješteno oko 150 maloljetnika, od 1951. godine nosi naziv Odgojno popravni dom u koji su se smještali maloljetni počinitelji kaznenih djela radi odgoja, a od 1977. godine nosi naziv Dom za preodgoj.

Za vrijeme Domovinskog rata djelovala je kao Dom za preodgoj Glina sjedište Turopolje, od 1995. godine nosi ime Kazneni zavod u Glini radi izvršavanja kazne zatvora za prvi put osuđene, a od 2002. godine nosi sadašnji naziv – Kaznionica u Glini.