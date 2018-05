OPASNOST SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA: Možemo biti sigurni da nije kvalitetno ni zdravo, a prodaje se meso staro i 15 godina

‘Pretjerana konzumacija plodova na kojima je dozvoljena količina aktivnih tvari veća od propisane u ljudskom tijelu sprječava prijenos živčanih impulsa pa može doći do laganih trnaca, ali i do bolova ili još težih bolesti živčanog sustava.’

Neovisno o tome koje je doba godine i je li sezona nekog voća ili povrća, u trgovinama uglavnom uvijek možemo kupiti svježe namirnice, ili barem one koje tako izgledaju. Tako egzotično voće i povrće, ali i ono domaće, izvan sezone, poput jagoda ili rajčice, dolazi iz uvoza na police trgovina, a unatoč dugom putu, i dalje izgleda svježe i zdravo.

‘Bobičasto voće teško podnosi transport’

Jutarnji list piše kako su neke vrste voća i povrća, kao što su jabuke, krumpiri ili tikvice, prirodno otporne na različite vremenske uvjete, no većina ih brzo uvene, poput zelene salate, brokule ili jagoda pa je potrebno tretirati ih različitim sredstvima da što duže ostanu svježi. Mikro perforirane plastične vrećice štite takvo voće i povrće od vanjskih uvjeta, fizičkog oštećenja, a i produljuje mu rok trajanja. Neko voće i povrće se transportira vakumirano i bez zraka kako ne bi zbog prirodnih procesa uvenulo. Pritom se koriste i plinovi, premazi i voskovi koji načelno nisu štetni, ali umanjuju hranjivu vrijednost tog voća i povrća.

Hrvatski voćari ističu da je proizvod najkvalitetniji kada je potrošnja što bliža berbi jer tada voće ne gubi na hranjivosti, a još jednom ističu da je najbolje jesti sezonski.



‘Ako usred zime jedemo jagode i trešnje, možemo biti sigurni da ti plodovi koji stižu iz Španjolske, Grčke, Italije i zemalja Južne Amerike neće biti kvalitetni. Bobičasto voće teško podnosi transport, stoga se plodovi koji dolaze iz uvoza tretiraju raznim sredstvima da bi izgledali svježe. A njih je, za razliku od jabuka i mandarina, koje se premazuju različitim voskovima, jako teško oprati vodom’, kaže Frano Ivković iz Hrvatske voćarske zajednice i dodaje da je jedino jabuke i kruške moguće čuvati dugo nakon berbe, i do godinu dana, a da ne izgube na kvaliteti. No upozorava da se pritom radi o domaćem voću, a ne onom iz uvoza.

Zbog prskanja voća možemo dobiti trnce ili bolest živčanog sustava

Uvozno se voće i povrće prska fungicidima kako se na njemu ne bi pojavile biljne bolesti i štetnici, i to ne samo u proizvodnji, već i naknadno, kada su plodovi već rodili. S egzotičnim se voćem pojavljuje dodatni problem. Neko putuje avionom, a neko mjesecima kontejnerima i kamionima, a uvozi se iz zemalja koje i dalje koriste tvari koje u Europskoj uniji više nisu dozvoljene.

‘Pretjerana konzumacija plodova na kojima je dozvoljena količina aktivnih tvari veća od propisane u ljudskom tijelu sprječava prijenos živčanih impulsa pa može doći do laganih trnaca, ali i do bolova ili još težih bolesti živčanog sustava’, rekla je za Jutarnji list Jasna Bošnir iz Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane na NZJZ dr. Andrija Štampar.

15 godina staro meso, tjednima stara svježa salata?

Kada je riječ o mesu, često ga pakiraju vakumirano kako dotok zraka ne bi uzrokovao kvarenje pa tako govedina može stajati mjesecima, a u ekstremnim uvjetima čak i 15 godina. I vakumirana piletina može trajati tjednima, kao i svinjetina. Uvozna janjetina stiže zaleđena, a zatim se u našim trgovinama prodaje kao svježa. I riba često na police naših trgovina stiže iz uvoza, smrznuta, a takva može biti i do dvije godine stara.

Od voća jabuke i kruške mogu stajati najduže, do godinu dana, a čuvaju se često u hladnjačama kako bi se mogle transportirati diljem svijeta. Agrumi iz uvoza mogu biti i do 3 mjeseca stari, a grožđe i do pola godine. Ono se bere svježe u Južnoj Africi i Čileu, čuva se na niskim temperaturama, a potom mjesecima putuje do Europe. Osim toga, u transportu se prska fungicidom. Uvezene banane u našim trgovinama mogu biti stare više od dva mjeseca, avokado oko mjesec dana, a rajčice do tri tjedna. I one se beru nezrele, tretiraju se sredstvima radi boje, no iznutra često ostaju nezrele. Jagode koje nisu domaće, stare su oko pet dana kada dođu u naše trgovine, a breskve oko tjedan dana.Kada je riječ o povrću, najduže može trajati krumpir, pa tako onaj u prodaji iz uvoza može biti star i oko godinu dana.

Cvjetasto povrće, krastavac i salata u trgovinama se prodaje kao svježa, a stara je obično oko dva tjedna. Kada je pak riječ o kruhu, i on često dolazi pethodno zamrznut, a zatim se u trgovinama ponovno peče. Na taj način može trajati i do godinu dana.