OPASNOST OD NOVIH SOJEVA U SLOVENIJI: ‘Protiv južnoafričke varijante cjepiva neće biti učinkovita. Treba pooštriti mjere’

Jučer je zabilježeno 283 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2329. Među njima su 1082 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 93 pacijenta. Preminulo je 26 osoba

U ponedjeljak je počelo cijepljenje građana cjepivom AstraZenece

Epidemiologinja Iva Pem Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović: Idemo u smjeru popuštanja mjera

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Slovenski infektolog o opasnosti novih sojeva koronavirusa

07:09 – Slovenski infektolog Andrej Trampuž koji radi u berlinskoj klinici Charite kazao je u razgovoru za Slovensku televiziju da je zbog opasnosti širenja novih sojeva koronavirusa vrijeme za zaoštravanje, a ne popuštanje epidemioloških mjera.

U prilogu vezanom za pojavu južnoafričke varijante novog koronavirusa u austrijskom Tirolu, on je za RTV Slovenija kasno sinoć kazao da je ona opasna jer neka sadašnja cjepiva protiv tog soja neće biti učinkovita.

“Nadam se da će se i u Sloveniji mjere pooštriti jer će se nove verzije koronavirusa brzo širiti”, kazao je, dodavši da političari ne bi smjeli davati lažne nade kako je trenutni pad broja novih zaraza dovoljan razlog za ukidanje nekih restrikcija.

“Što prije to kažemo, to bolje”, rekao je Trampuž, dodavši da cjepivo AstraZenece vjerojatno neće dovoljno štititi pred pojavom novih sojeva koji bi mogli izazvati treći val epidemije, ne bude li se djelovalo kako treba. Dodao je kako bi mogući novi val posebno mogao pogoditi mlađu populaciju.

Michael Caine i Elton John u reklami o cjepivu protiv covida-19

07:04 – Dvojica najpoznatijih britanskih umjetnika, pjevač Elton John i glumac Michael Caine, udružili su snage u šaljivoj reklami kako bi potaknuli javnost na cijepljenje protiv covida-19.

U reklami od 90 sekundi, John (73) parodira svoju flambojantnu reputaciju, dok se Caine (87) ruga samome sebi ponavljajući poznatu krilaticu koju koriste njegovi bezbrojni imitatori: “To ne zna mnogo ljudi”.

Britanija je do sada isporučila prve doze cjepiva za više od 12,6 milijuna ljudi i na putu je da dostigne svoj cilj od 15 milijuna cijepljenih u četiri glavne prioritetne skupine, uključujući one starije od 70 godina, do 15. veljače.

Međutim, postoji zabrinutost da će se neki ljudi kloniti cjepiva zbog dezinformacija ili teorija zavjere o cijepljenju. U reklami, objavljenoj u srijedu, u glavnoj ulozi pojavljuje se John koji se pretvara da je na audiciji za ulogu u reklami. Redatelji ga kritiziraju zbog glumačkih sposobnosti i previše “showbiza”, a pjevač zatim imitira Cainea.

Nakon što se pretvara da je primio cjepivo, zapjeva jednu od svojih hit-pjesama “I’m Still Standing”, na što mu redatelj dobaci: “Hvala Eltone, javit ćemo vam se.” Nezadovoljni John odgovora kako u tako kratkom roku neće naći nikoga poznatijeg od njega, prije nego što se reklama prebaci na Cainea kako se cijepi.

Caine se u reklami predstavi i kaže kako je upravo primio cjepivo protiv covida. “Nije boljelo – to ne zna mnogo ljudi”, govori. Redatelj se zahvali Caineu te dodaje: “Obavijestite malenog da nije dobio posao.”

Govoreći o svom sudjelovanju u reklami, John je izjavio da je želio sudjelovati kako bi ljudima pokazao prednosti cijepljenja i kako pomaže u zaštiti sebe i ljudi koje volimo.

“Nadam se da svi možemo svi okupiti i dati svoj doprinos u borbi protiv ove bijedne bolesti”, rekao je John.

Španjolska premašila 3 milijuna zaraženih

Jučer – Španjolska je u utorak premašila 3 milijuna oboljelih od koronavirusa i više od 63.000 umrlih, izvijestilo je španjolsko ministarstvo zdravstva. U zemlji s 47 milijuna stanovnika posljednjih je dana došlo do ublažavanja širenja zaraze pa su neke pokrajine poput Katalonije i Baskije ublažile mjere, no situacija je i dalje zabrinjavajuća. U utorak je preminulo 766 osoba, što je najveći dnevni broj smrtnih slučajeva još od travnja.

Od kada je prije godinu dana pandemija zahvatila Španjolsku inficiralo se 3.005.487 stanovnika od čega je umrlo njih 63.061.

U posljednja dva tjedna je dijagnosticiran koronavirus kod 630 osoba na 100.000 stanovnika, što je 37 manje nego dan ranije no Španjolska je još u situaciji ekstremnog rizika prema ocjeni njene zdravstvene službe.

Europske zemlje ostaju pri strogim mjerama

Jučer – Europske mjere ne odustaju od strogih mjera pa Francuska s premašenih 80.000 umrlih produljuje izvanredno stanje do lipnja, Njemačka ne planira ublažavanje prije ožujka, a Španjolska u strahu od novih sojeva produljuje prekid zračnog prometa s Britanijom, JAR-om, Brazilom. U Francuskoj koja je u utorak prešla granicu od 80.000 umrlih zaraženih covidom, prema službenim podacima, parlament je izglasao produljenje izvanrednog zdravstvenog stanja do 1. lipnja.

Njemačka kancelarka Angela Merkel želi zadržati na snazi mjere protiv koronavirusa najmanje do 1. ožujka, otkrili su u utorak za Reuters sudionici sastanka njezine konzervativne parlamentarne skupine.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis u utorak je najavio zatvaranje prijestolnice Atene zbog porasta zaraženih proteklih tjedana. Zatvaraju se trgovine i škole od 11. veljače do kraja mjeseca, rekao je Mitsotakis u obraćanju naciji na televiziji. Grčka ima oko 11 milijuna stanovnika, od kojih polovicu u Ateni.

Italija je u četvrtak zabilježila 422 smrti povezane s covidom-19, 115 više nego u ponedjeljak, objavilo je ministarstvo zdravstva. Zaraženo je još 10.630 ljudi u odnosu na 7.970 u ponedjeljak. Italija je potvrdila više od 92.000 žrtava covida-19 od početka pandemije, najviše u Europi nakon Velike Britanije. Ukupno je potvrdila oko 2,6 milijuna zaraženih.

U četvrtak nastavak cijepljenja AstraZenecinim cjepivom

Jučer – U više hrvatskih gradova odnosno županija u četvrtak će se nastaviti s cijepljenjem AstraZenecinim cjepivom protiv covid-19, a cijepit će se osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici. Cijepljenje je počelo danas u Šibensko-kninskoj te Zadarskoj županiji, a sutra s cijepljenjem prvi počinju, u 9 sati, u Oroslavju u ambulanti Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Stanovnici Osječko-baranjske županije moći će se cijepiti od 12 sati u Domu zdravlja Osijek.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Splitu cijepljenje AstraZenecinim cjepivom počinje u 13.30 sati u županijskom Domu zdravlju, u ordinaciji dr. Marka Rađe, ravnatelja toga doma. Izjavu će dati ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. U Splitu će cijepljenje biti nastavljeno od 17.30 sati u ordinaciji opće medicine Marion Tomičić. Cjepivo AstraZenece trebali bi sutra primiti i stanovnici Primorsko-goranske županije, a cijepljenje će biti organizirano u Rijeci, a stanovnici Ličko-senjske županije u četvrtak u Gospiću, u 10 sati u Zavodu za javno zdravstvo.

U javnosti su se proteklih dana pojavile sumnje u učinkovitost toga cjepiva za stariju populaciju, no ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak istaknuo je u ponedjeljak da je cjepivo AstraZenece učinkovito, sigurno i ispravno testirano te da ga je Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila za sve građane starije od 18 godina. Nekoliko zemalja EU-a je preporučilo da se ne cijepe stariji od 65 godina i njihov argument je da nema dovoljno dokaza da je cjepivo učinkovito u tim dobnim skupinama, a naš je da je učinkovito, sigurno i ispravno testirano i odobreno od EMA. Za starije od 18 godina, rekao je Capak.