Njen klobuk je žute do smeđe boje ima karakteristične oznake po klobuku u obliku slova V. Podsjećaju na kompas. Može narasti do 40 cm otprilike, a njene lovke mogu biti i do jednog metra.

Iz klobuka idu 24 lovke podijeljene u tri grupe. Tu se nalaze sve nakupine žarnih stanica. Kontakt je izrazito neugodan. Ispušta otrov koji izaziva strašnu bol i opekline na koži, a moguće su i teže reakcije, piše RTL o opasnim kompas meduzama koje su viđene diljem istarske obale.

Stručnjaci upozoravaju da im se nikako ne približavate, a kako ih uočiti i što kada do dodira s meduzom ipak dođe?

Oprez prilikom kupanja

"Nakon izlaska iz vode javi se jedan generalizirani osip na koži, ne nužno samo na mjestu kontakta gdje bude crvenilo, a kasnije i plikovi, prava opeklina, nego se javi generalizirani osip na koži koji može uz to još ići sa glavoboljom slabošću vrtoglavicom da ne kažem i gubitkom svijesti", objasnila je Tatjana Čemerikić iz Zavoda za hitnu medicinu.

Kompas meduza viđena je na području Pule i Rovinja i to ne prvi put.

"Nedavno smo u razgovoru s lokalnim ribarima saznali da je još od mjeseca svibnja prisutna veća biomasa odrasle jedinke ove vrste na otvorenom moru te je stoga potreban oprez sada prilikom kupanja kako ne bi došlo do kontakta a zatim i neželjenih posljedica", rekla je biologinja Tamara Sović.

Kupači već na oprezu

Kupači su, tvrde, oprezni i već znaju što trebaju učiniti ako u moru naiđu na meduzu.

"Čula sam da trebam ako dođem u blizini, trebam se odmaknuti", kazala je Austrijanka Nina.

"Ako vidite meduzu morate odmah pobjeći iz mora", rekao je Poljak Stašek.

"Probajte se malo udaljiti od nje, probajte je zaobići ili ukoliko imate neki predmet, kao što je peraja, lagano ju odmaknite od sebe", savjetuje Sović.

Ako se ipak dogodi da vas zahvati žarnjacima, evo savjeta.

"Za kupače tada je preporuka da izađu iz morske vode, da mjesto kontakta s meduzom isperu sa morskom vodom, nikako sa pitkom vodom jer će eventualno žarne stanice koje su ostale pustiti više otrova pa će bol biti još jača", upozorava Čemerikić. Bol na mjestu kontakta dodatno mogu olakšati led i kreme za opekline.