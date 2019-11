OPASNA ŠETNICA NA SPLITSKIM FIRULAMA: ‘Te stijene teške su preko 1000 kg, nije pitanje hoće li pasti, već kada; Grad ima objašnjenje

Zaštitna mreža opet će biti postavljena, ali u šetnji Firulama trebat će biti oprezan

Šetnica na splitskim Firulama zasuta je odronom i teškim stijenama. Porozna podloga nije izdržala silne kiše, a već godinama pred noge građana obrušavaju se zemlja i kamenje, javlja RTL Danas. Jedino pravo rješenje je kompletna sanacija uvale za čije se provođenje čeka Grad Split.

Teške kamene gromade ruše se bez većih problema. Potresi, kiša, porozna podloga učinili su svoje pa šetnica na Firulama nije nimalo sigurna za brojne šetače. Prvi odron dogodio se prije pet godina, a na proljeće je ovdje postavljena zaštitna mreža.

“Žalosno, dok netko ne pogine neće se ništa riješiti i to vam je nažalost tako i gotovo”, ogorčena je Splićanka Radmila.

‘To je jednostavno nestabilno područje…’

Sada se opet pokos čisti i vraća mreža. No to je tek privremeno rješenje.

“To je jednostavno nestabilno područje i pitanje je može li se tu nešto napraviti. To je stvar statičara i građevinara. To je teško pitanje za struku”, pojašnjava Tonći Rađa, instruktor Speleološkog društva Špiljar.

Iz grada odgovaraju da je u tijeku izrada projekta sanacije, a novac je već osigurala županija.

“Nažalost, sad županija ne može donijeti dokumente koje može jedino grad Split, poput tehničkih rješenja i urbanističkog plana koji su potrebni za šire uređenje uvale Firule. I osigurali smo sredstva”, kazao je za RTL Danas Stipe Čogelja iz Odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Podloga je mekana

No do konačne sanacije, sigurnosti na šetnici nema.

“Postoje dijelovi koji su opasni. Te stijene su ogromne, teške više od 1000 kilograma i one pritišću podlogu, a podloga je mekana, krušljiva… Kad tad će to pasti. Hoće li to biti za pet, deset ili sto godina, uopće nije sporno da će pasti”, naglašava Rađa.

Zaštitna mreža opet će biti postavljena, ali u šetnji Firulama trebat će biti oprezan.