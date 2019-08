OPARU BAŠ BRIGA ŠTO GRAĐANI MISLE O THOMPSONOVOM KONCERTU: ‘Ne zanima me, na Dan pobjede nema podijeljenih’

Bez obzira na kritike većeg dijela javnosti zbog Thompsonovog koncerta, Opara kaže da ga reakcije ljudi uopće ne zanimaju

Gradonačelnik Splita, Andro Krstulović Opara, gostovao je u RTL-u Danas kako bi komentirao gužve u Splitu, kako na cesti, tako i u Zračnoj luci.

No, kratko se dotaknuo i koncerta Marka Perkovića Thompsona u kojem ne vidi ništa sporno. Podsjetimo, Thompson će održati koncert na splitskoj Rivi na Dan domovinske zahvalnosti, odnosno, na dan obilježavanja “Oluje” te će za to navodno dobiti 400 tisuća kuna. Mnogi to smatraju vrlo “mutnim”, osobito jer sve ide iz džepa građana. Osim toga, Thompson uvijek napominje da ne uzima niti lipe od svojih nastupa povodom obljetnice Oluje. Što čini se nije istina.

Ne zanima ga reakcija javnosti na Thompsonov koncert na Rivi

Neizbježno pitanje za gradonačelnika Oparu bilo je vezano za koncert kontroverznog Thompsona na splitskoj Rivi povodom obilježavanja obljetnice “Oluje”. Bez obzira na kritike većeg dijela javnosti zbog Thompsonovog koncerta, Opara kaže da ga reakcije ljudi uopće ne zanimaju.

“Sve je spremno, velik je broj ljudi i gostiju, sve je spremno za veliku feštu za najveći dan, Dan Domovinske zahvalnosti, pobjede i dan hrvatskih branitelja koji ćemo i ove godine proslaviti dostojanstveno i ponosno. Reakcije javnosti me ne zanimaju, za Dan pobjede nema podjeljenih”, rekao je za kraj.

