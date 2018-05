Splitskom gradonačelniku najteže pada što se donekle odrekao sportskog načina života, a svaki slobodan trenutak izvan ureda koristi kako bi se odmarao kod kuće.

Skoro pa nema nevolje koja u manje od godinu dana nije zadesila splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu. Katastrofalni požari u prvim danima mandata, zamućena voda i neugodni mirisi s gradskog odlagališta otpada pa šokatna dijagnoza zloćudne bolesti prije samo tri mjeseca – sve su to teme koje su obilježile prvu Oparinu godinu na čelu grada pod Marjanom.

U intervjuu za tportal Opara je otkrio i kako teku pripreme za ovotjednu sjednicu Vlade u Splitu, no fokus razgovora ipak je bio na njegovoj borbi s opakom bolešću.

“Osjećam se dobro. Znate što Japanci kažu kada se suoče s dijagnozom? Kažu: ‘Bio sam bolestan.’ Tako se i ja prema ovoj ozbiljnoj bolesti pokušavam postaviti poput Japanaca jer oni kažu da su bili bolesni do trenutka dobivanja dijagnoze, nakon koje započinje liječenje. Takav stav mi omogućuje da svoj posao radim punom snagom, a pored toga imam izvrsnu ekipu suradnika koji me jako dobro prate”, kaže optimistični Opara.



Uvjeren je da nitko nije primijetio bilo kakav utjecaj bolesti na funkcioniranje sustava koji je, kako sam kaže, postavio na noge.

Najteže mu pada što se donekle odrekao sportskog načina života, a svaki slobodan trenutak izvan ureda koristi kako bi se odmarao kod kuće.

“Nemam previše vremena ni za sport, ni za susrete s prijateljima i intenzivnije druženje s obitelji, to mi je trenutno najteže. Maksimalno sam smanjio protokolarne obveze, iako ne mislim da su one nebitne, dapače. Njima se uskoro također namjeravam vratiti jer su one izvrsna prigoda za susret s mojim sugrađanima i upoznavanje s njihovim dostignućima te da čujem o problemima za koje očekuju da ih riješim”, poručuje splitski gradonačelnik.

Kaže kako mu je snagu u teškim trenucima dala vjera. “Pronašao sam je u molitvi i dobrim željama koje sam primio od ljudi oko sebe. Teško je to objasniti nekome tko se nije osobno našao u toj situaciji, ali uvjeren sam da sam imao pomoć svog anđela čuvara, koji mi je pomogao da sve prebrodim”, kaže Opara.

Oduševljen je podrškom koju je dobio u proteklih nekoliko mjeseci, a smatra da bolesnici ne smiju biti stigmatizirani. “Moraju dobiti prigodu raditi, a to će postići razumijevanjem društva – ali i njihovim ponašanjem u skladu s onom japanskom uzrečicom koju sam spomenuo ranije. Filozofija fajterstva i samurajstva mora biti usvojena kod nas: bolesni se moraju boriti, sustav i liječnici pomagati im, a obitelj i prijatelji biti potpora. Bolest može biti pobijeđena samo uz hrabru borbu koja počinje od trenutka postavljanja dijagnoze”, poručuje splitski gradonačelnik.