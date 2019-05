OPAKA MULJAŽA: Nude luksuzne stanove za siću, pa pecaju polog; ‘Nisu mi dali ni da vidim stan, ali su tražili da im uplatim 800 eura’

Navodna iznajmljivačica živi u Italiji i odbija pokazati svoj stan

Vrijeme prije turističke sezone obično znači i probleme pri pronalaženju stana za dugoročni najam, pogotovo na obali. To nastoje iskoristiti prevaranti nudeći “stanove” s gotovo nerealnim uvjetima. Jedna čitateljica Glasa Istre upozorila je da se na internetskim oglasnicima u Puli nude luksuzno uređeni stanovi po cijeni od 220 do 330 eura, i to u stalni najam.

“U potrazi sam za stanom i naravno da sam se odmah javila na jedan od takvih oglasa u kojem se iznajmljivao potpuno namješten stan u centru Pule na dulje vrijeme. Za stan od 87 kvadrata u Ulici Mate Balote 2 tražilo se samo 240 eura, a kako se kao jedini kontakt nudio mail, odmah sam poslala upit, priča nam naša sugovornica. Odgovor joj je stigao za nekoliko dana i tada je započela komunikacija. Priznaje nam da joj je već u početku bilo sumnjivo jer je cijena za trenutačne tržišne prilike bila preniska, a fotografije stana predobre, no u očaju je odlučila pokušati vidjeti u čemu se radi”, ispričala je anonimna čitateljica.

Kako funkcionira prijevara?

Navodna najmodavka, stanovita Marina Milani, navela je da ima 44 godine i da je kupila taj stan za svog sina, ali da se on vraća u Italiju. Stan je, navodno, potpuno opremljen, a mjesečni najam iznosi 240 eura, uključujući režije, a u ponudu ulazi i parkirališno mjesto. Predobro da bi bilo istinito! Milani joj je ponudila mogućnost da se useli s manjim kućnim ljubimcem, objašnjavajući da joj je bitno da se stan čuva i da se u njega useli neka dobra osoba. No, navodna iznajmljivačica se razotkrila u daljnjem dopisivanju.

“Jedina neugodnost je ta što moj posao ne dopušta da napustim Bolognu niti na jedan dan te sav dogovor mora ići putem maila ili WhatsAppa”, piše Milani. Ističe da je stan spreman i očišćen, ali da se ne može razgledati jer njezin sin nije u Puli, a nema povjerenja ni u koga da bi im ostavila ključ.

Plati pa se žali

“Kako je naša komunikacija išla dalje, stalno sam inzistirala da vidim stan, da se barem nađemo ili čujemo telefonom, no osoba s druge strane uvjeravala me da je sve u redu, da je stan odličan i da joj nije do novca već do ozbiljnog podstanara. Želeći me požuriti u odluci, napisala mi je da je interes za stanom velik i da se moram odlučiti što prije te uplatiti dvije najamnine i polog putem stranice Airbnb, a koja navodno pruža uslugu iznajmljivanja za osobe koje su u inozemstvu”, rekla je čitateljica.

Oni su se, dodaje, trebali pobrinuti za to da joj otvore stan, nakon što na adresu koju joj pošalje uplati 800 eura te im pošalje kopiju svojih dokumenata da bi sklopili ugovor o najmu.