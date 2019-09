OPAKA BOLEST SVINJA DONOSI VISOKE CIJENE MESA: Uskoro skuplje kobasice, paštete, salame, hrana za životinje…

Strani mediji javljaju da će cijene svinjskog mesa najviše narasti idućih mjeseci, što će se posebno vidjeti u prosincu kada je veća potražnja za šunkom i drugim prerađevinama od svinjskog mesa

Ministarstvo poljoprivrede je nedavno upozorilo javnost kako su detaljno raspravljene mjere koje poduzimaju zbog ranog otkrivanja i sprječavanja unosa afričke svinjske kuge (ASK) u Hrvatsku. Za Slobodnu Dalmaciju su iz Ministarstva rekli da se uzgojem svinja u Hrvatskoj bavi čak 62.260 gospodarstava koji u uzgoju imaju 1.119.650 svinja, od čega je gotovo 105 tisuća krmača. ASK donosi stopostotnu smrtnost te rijetko koja svinja preživi pa stručnjaci navode da je taj virus jedan od najotpornijih. Međutim, taj virus nije opasan za čovjeka.

“Osim oralno nazalnih izlučevina i krvi, virus je prisutan i u mesu bolesnih životinja. Budući da je virus otporan na raspadanje, može preživjeti više od tri mjeseca u mesu i iznutricama. Virus ostaje zarazan gotovo godinu dana u suhom mesu i masti, te preživljava na neodređeno vrijeme u zamrznutom mesu. Zamrznuto meso zaražene divlje svinje može godinama osigurati preživljavanje virusa, i time predstavlja mogući izvor novih epidemija”, piše u priručniku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ako ASK dođe u Hrvatsku ne zna se koliki će biti razmjeri štete

Ova bolest može se iskorijeniti u uzgojima domaćih svinja tako da se usmrte sve svinje na zarađenom gospodarstvu. U zonama se, što znači u krugu od tri i 10 kilometara, uspostavljaju rigorozne mjere, poput zabrane prometa u trajanju od najmanje 45 dana, piše Slobodna Dalmacija. Lešine je strogo zabranjeno zakapati jer je virus jako otporan te može živjeti u mesu još nekoliko mjeseci. Jedini način uništenja virusa jest spaljivanje tijela usmrćene životinje.

Međutim, ako ASK dođe u Hrvatsku, razmjeri štete se ne mogu predvidjeti. Hrvatska najviše svinja uvozi iz Njemačke, Nizozemske, Mađarske, Danske, Belgije, dok najviše izvozimo u Italiju, BiH i Mađarsku. Premda bolest još nije došla u Hrvatsku, već se sada rade procjene o utjecaju bolesti na cijene svinjskog mesa, koje je uz piletinu, u Hrvatskoj cjenovno najprihvatljivije pa se zato i češće kupuje i konzumira.

Naredni mjeseci donose veće cijene svinjskog mesa

Strani mediji javljaju da će cijene svinjskog mesa najviše narasti idućih mjeseci, što će se posebno vidjeti u prosincu kada je veća potražnja za šunkom i drugim prerađevinama od svinjskog mesa. Slobodna Dalmacija piše da bi mogla porasti i cijena drugih proizvoda od svinjskog mesa što se odnosi na paštete, salame, konzervirano meso, svinjsku mast, desetke vrsta kobasica, hranu za kućne ljubimce itd. Bolest se pojavila kod naših susjeda, Srba i Mađara, a nezaustavljivo se širi od 2014. U zadnjih godinu dana virus se osim na europsko područje, proširio i na Aziju. Riječ je o jednoj od najvećih svjetskih epidemija zaraznih bolesti životinja, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Zbog ASK-a je Kina ostala bez trećine populacije svinja.

“ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice (krvarenje do smrti), a smrtnost svinja može dosegnuti i 100 posto. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje. Uzročnik bolesti je DNK virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae. ASK je bolest koja se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javnozdravstvene posljedice, što ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa”, kažu u Ministarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede: ‘Pratimo kretanje cijena mesa’

“Na domaćem tržištu uobičajeno je da tijekom ljetnih mjeseci cijena svinja rastu (žive svinje). I ove godine od travnja do kolovoza bilježimo rast cijena koje su u odnosu na 2018. godinu više, no uspoređujući ih s prijašnjim godinama, možemo zaključiti da su na višim granicama uobičajenih raspona cijena. Od 2013. godine naovamo cijene živih svinja najviše su bile u 2013. i u 2017. godini. Prosječna cijena živih svinja krajem kolovoza iznosila je 11,02 kn/kg, što je za 4,3 posto više nego lani i 6,3 posto niže nego u 2017. godini. Uobičajeno je da tijekom studenoga i prosinca bilježimo rast cijena svinja, no zbog stanja na svjetskom tržištu moguće je očekivati i tijekom rujna više cijene”, kažu u Ministarstvu uz osvrt na otkupne cijene.

Iz Ministarstva navode da, kada je riječ o otkupnim cijenama svinjskog mesa, prate rast cijena u EU-u koje su na rekordnim cjenovnim razinama. Kažu da rast cijena svinjskih trupova E-klase prate od početka srpnja, a tijekom kolovoza, kažu iz Ministarstva, cijene su dostigle rekordne razine i krajem kolovoza je u prosjeku 180,61 €/100 kg, što je više za 18,88 posto u odnosu na lani.

‘Najveće cijene svinjskog mesa u razdoblju od lipnja do rujna’

“Prateći trend cijena unatrag nekoliko godina, može se zaključiti da su najviše cijene svinjskog mesa bilježene u razdoblju od lipnja do rujna, a ove godine će uz uobičajeni sezonski rast cijena, rast cijena zasigurno biti potaknut i pojavom afričke svinjske kuge. Prosječna cijena svinjskih trupova E-klase u Hrvatskoj potkraj kolovoza iznosila je 181,89 €/100 kg i viša je u odnosu na lanjske cijene za 15,69 posto i neznatno viša od EU-ova prosjeka. Trend cijena gotovo je identičan trendu prosječne EU cijene i moguće je očekivati tijekom rujna rast cijena u Hrvatskoj. Više cijene od 190 €/100 kg na EU-ovu tržištu bilježili smo u Bugarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Austriji, Portugalu, Sloveniji i na Cipru”, kazali su iz Ministarstva za Slobodnu Dalmaciju.

Iz Ministarstva još navode kako sve farme koje ne udovoljavaju biosigurnosnim uvjetima neće smjeti prodavati niti premještati svinje. Sredstva za selektivni odstrel ženskih grla divljih svinja odobrila je Europska komisija pa je Hrvatska dobila financijska sredstva za to. Osim toga, Ministarstvo poljoprivrede nudi novčane nagrade za dojavu lokacije uginule divlje svinje.

Kada je riječ o ovoj temi, domaći uzgajivači svinja šute te Slobodnoj Dalmaciji nisu odgovorili na upit u vezi ASK-a i povećanja cijene mesa.

Trenutačne cijene mesa

Slobodna Dalmacija je sastavila kratki popis trenutačnih cijena mesa, baziranoj prema jednom domaćem trgovačkom centru:

– Svinjska mast 1 kg – između 10 i 15 kuna

– Svinjska slabina i leđa bez kosti – odrezak, 1 kg – između 40 i 50 kuna

– Mljevena svinjetina – 30 – 35 kuna za kilogram

– Svinjski but bez kosti – između 40 i 50 kuna za kilogram

– Svinjsko carsko meso – između 35 i 40 kuna za kilogram

– Svinjski vrat bez kosti – između 45 i 50 kuna za kilogram

– Svinjski vrat s kostima – između 30 i 35 kuna za kilogram

– Svježi svinjski file (lungić) – između 50 i 65 kuna