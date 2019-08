OPAKA AFRIČKA SVINJSKA KUGA SVE NAM JE BLIŽE: Farma na istoku Hrvatske postala je utvrda, ako se ovo proširi – Hrvatsku čekaju gadne posljedice

Uzgajivači su u strahu od afričke svinjske kuge jer bi im mogao propasti sav trud, ali se i poremetiti cjelokupno tržište svinja i svinjskih proizvoda

Farma OPG-a Gorana Janče iz Punitovaca, mjesta između Đakova i Osijeka je nalik utvrdi. Ograde, dezinfekcijske barijere, zabranjen neovlašteni ulazak ljudi i sprječavanje svakog doticaja s divljači, samo su neka od rigoroznih pravila kojih se ovih dana pridržavaju zbog afričke svinjske kuge. Ta se opasna bolest ovog mjeseca pojavila u Slovačkoj i Srbiji, gdje je potvrđena na tri farme nedaleko od Beograda. U Mađarskoj svinjska kuga hara još od prošle godine.

Uzgajivači su u strahu, jer znaju da bi sav njihov rad bio uzaludan, a i ionako nedostatna proizvodnja svinja u Hrvatskoj bila bi dodatno ugrožena. Uz to, Hrvatska je najveći uvoznik svinja u Europskoj uniji, pa bi pojava bolesti u zemljama iz kojih uvozimo svinje i svinjetinu, bila pogubna za tržište. U slučaju pojave bolesti bio bi zabranjen izvoz svinja, mesa i mesnih prerađevina, što bi moglo utjecati i na mesnu industriju, a samim time i na gospodarstvo, piše Večernji.

Iznimno zarazna virusna bolest

Afrička svinjska kuga je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja, koja se manifestira kao hemoragijska groznica. Iako je bezopasna za ljude i druge životinje, smrtnost u svinja može doseći i 100 posto, zbog čega je najstrože zabranjeno držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima ili na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.

“Mjere opreza od svinjske kuge i dosad su bile propisane, a sad čekamo da vidimo hoće li biti i posebnih mjera na granici sa Srbijom”, kaže Jančo, na čijoj se farmi godišnje proizvede oko 6000 svinja. Jančo je zbog te farme pod kreditom, a trenutno je na njoj 2200 svinja. Zbog toga je na dodatnom oprezu, pa se evidentira svaki ulazak na farmu, a svi koji na nju dolaze moraju jamčiti da tri dana ranije nisu bili u dodiru s divljači ili na drugim farmama. Radnicima je zabranjeno donositi i hranu životinjskog podrijetla.

“Ne mora se afrička svinjska kuga pojaviti na farmi, no pojavi li se u susjedstvu, bilo na divljim bilo na domaćim svinjama, to znači da će u krugu od tri do 10 kilometara od žarišta sav promet svinjama biti obustavljen i poremećen ciklus prasenja i prodaje”, objašnjava Jančo i dodaje kako se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 1,1 milijun svinja u vrijednosti od oko milijardu kuna. Za usporedbu, naši istočni susjedi su lani proizveli 2,8 milijuna svinja na 52.000 farmi.

Pridržavanje mjera od iznimne važnosti

Ministarstvo poljoprivrede je sredinom kolovoza zbog pojave svinjske kuge u Srbiji izdalo upozorenje i niz preventivnih smjera s ciljem održavanja statusa zemlje slobodne od bolesti te ranog otkrivanja unosa virusa, čime bi se spriječilo njegove daljnje širenje. Od presudne je važnosti pridržavanje mjera biosigurnosti u uzgoju, lovu ili prijevozu svinja, a Ministarstvo poziva i carinike na kontrole osobnih pošiljaka na granicama, kako bi se spriječio ilegalni unos zaraženog mesa. Oni koji se toga neće pridržavati ostat će bez prava na naknadu štete za usmrćene svinje zbog svinjske kuge.

Opasnost prijenosa bolesti iz Srbije je umanjena i time što Hrvatska još od 2010. ne uvozi svinje i svinjetinu iz Srbije, jer otada primjenjuje europska pravila o regulaciji uvoza životinja, svježeg mesa i mesnih proizvoda. Svinjski se proizvodi mogu uvesti u EU, samo ako su podvrgnuti tretmanu uništavanja uzročnika bolesti poput klasične i afričke svinjske kuge, slinavke i šapa i sličnih bolesti.

