OPA! Ministar Ćorić najavio pojeftinjenje plina: Evo što će to značiti za vaše račune

Hrvatski građani trebaju se spremiti za manje cijene računa za plin jer stiže pojeftinjenje! Hrvatska elektroprivreda smanjila je veleprodajnu cijenu plina za 8,1 posto za razdoblje od 1. travnja do 31. ožujka 2021. godine. To pak znači da će plin pojeftiniti za kućanstva, a procjena je da će cijena biti manja za jedan posto. Kako će se manja cijena plina odraziti na račune potrošača u RTL-u Danas objasnio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

“Prije svega je ovo poruka opskrbljivačima, kojima će plin od HEP-a doći po osam posto nižoj cijeni, da to isto mogu prenijeti prema svojim korisnicima. Ovo je prije svega odraz tržišnih okolnosti i nadamo se da će opskrbljivači, na koje ne možemo utjecati, preliti pojeftinjenje i na krajne korisnike, da građanima omogućimo nekoliko desetaka kuna manje račune za plin”, rekao je Ćorić za RTL Danas.

‘Ova godina je godina pojeftinjenja’

Na koncu, sve je na kraju na opskrbljivačima, a Ćorić se nada da će ih konkurencija natjerati da smanje cijene. Ministar je još najavio da ovo neće biti jedino pojeftinjenje te da će ih biti još, jer kako kaže, “2020. bi mogla biti godina pojeftinjenja, a ne poskupljenja.”.

“Dobro je da krajnji korisnici mogu odabrati svog opskrbljivača i oni će dobro morati razmisliti koju će cijenu ponuditi. Konkurencija bi trebala dovesti do smanjenja cijena plina. Trebamo svi zajedno pokazati solidarnost (…) U ovom trenutku ovo je jedino pojeftinjenje, no svakako, temeljem trenutnih trendova možemo reći da u 2020. ne bi trebalo doći do povećanja cijena vode, čak bi moglo doći i do određenog rasterećenja. Ova godina nije godina poskupljenja, mogla bi biti godina pojeftinjenja”, ispričao je Ćorić RTL-u.

