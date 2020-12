‘OPA, EVO GA NA…’; Mala nezgoda zaposlenice u Saboru: ‘Reiner je spasio situaciju!’; Zekanović komentirao rukometašice i srpsku televiziju

Jedna zaposlenica stručne službe spotaknula se i pala dok je odlazila od predsjedavajućeg Željka Reinera koji je odmah priskočio u pomoć

Na današnjoj sjednici Sabora dogodila se zanimljiva anegdota. Naime, dok je Hrvoje Zekanović držao govor, jedna zaposlenica stručne službe spotaknula se i pala dok je odlazila od predsjedavajućeg Željka Reinera koji je odmah priskočio u pomoć.

“Opa, evo ga na… Kolegice, je li sve u redu?” pitao je službenicu Zekanović. Nakon tog su se svi počeli smijati nezgodi. “Reiner je spasio situaciju”, zaključio je kroz smijeh Zekanović.

BANDIĆ JE ZA NJEGA MALA BEBA: Morate vidjeti kako je Šeks stavio masku na lice. Ovo više čak nije ni smiješno…

Utakmica hrvatske ženske rukometne reprezentacije

Zekanović je prije ovoga nestašluka sarkastično komentirao i večerašnju utakmicu Hrvatske ženske rukometne reprezentacije koja danas igra važnu utakmicu protiv Srbije.

“Pozvao bih sve one koji vole rukomet i vole hrvatsku reprezentaciju, neka večeras prate utakmicu na radioteleviziji Srbije, RTS-u. Znači, RTS prenosi utakmicu Hrvatska – Srbija, dok Hrvatska televizija to ne prenosi. Ali, Bogu hvala da Srbi to prenose pa pozivam sve gledatelje i sve one koji prate hrvatsku reprezentaciju neka je večeras pogledaju na RTS-u.”

NIKOGA NISU ZANIMALE, OTPUTOVALE SU NA EURO U TIŠINI, A ONDA ŠOKIRALE EUROPU: ‘Okupile smo plesnu grupu, kao da smo znale…’