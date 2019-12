ONO ŠTO SU RADILE GENERACIJE HRVATSKIH UČENIKA, SADA JE ZABRANJENO: ‘Da nije stigla prijava roditelja, i dalje bi sve funkcioniralo’

Nakon što je netko anonimno prijavio izrabljivanje učenika u OŠ Nedelišće, prosvjetna inspekcija je zabranila školska dežurstva, a pravobraniteljica za djecu tvrdi kako dežuranje na ulaznim vratima škole djecu dovodi u opasnost

Generacije učenika dežurale su na ulaznim vratima, a ponekad i u kuhinjama škola. Dočekivali bi roditelje koji bi dolazili na razgovore s nastavnicima, čuvali garderobne ormariće te ponekad čistili blagovaonske stolove i postavljali na njih tanjure. No, odnedavno takvu pomoć u školi prosvjetna inspekcija može zabraniti ako dobije prijavu.

Naime, netko je anonimno prijavio kako se djecu u OŠ Nedelišće izrabljuje poput robova, tjera ih se na teški fizički rad te da su pri dežurstvu na porti izložena opasnostima. Inspekcija je stigla u školu i zabranila dežurstva, pa su svi učenici oslobođeni drugih obveza osim nastave.

“Dežuranje na ulazu nešto je što je dio tradicije i imalo je svoju pedagošku i svaku drugu svrhu. Nije to samo dežuranje, to je i domaćinstvo jer, kad vam dođu stranke, učite se ophođenju i komunikaciji. No, kad netko podnese pritužbu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja inspekcijskim nadzorom to onda zabrani. Poziva se pritom na dva članka, jedan govori o tome da je dijete u školi dužno biti na nastavi, pa se iz toga može izvlačiti zaključak da, ako je dežuran na hodniku, nema ga na nastavi. Druga je odredba iz pravilnika koja kaže da se učenicima u školi mora osigurati sigurno okruženje. Iz toga se opet posredno može izvući zaključak da, ako se dijete nalazi na ulaznim vratima škole, može se potencijalno dogoditi opasnost ako netko nasrne na njega. I jedna i druga odredba imaju utemeljenje u zakonu i pravilniku, no obje su načelnog karaktera”, objasnio je Večernjem ravnatelj Ivica Paić.

Problemi u školskoj blagovaonici

Dodao je kako su dežurstva u hodniku i kuhinji bila definirana kućnim redom škole kojeg su usvojila vijeća učenika, roditelja i učitelja te naposljetku i Školskog odbora. Zbog prijave je kućni red promijenjen, a posljedica toga je 220 učenika škole koje se u istom trenutku, za vrijeme, velikog odmora natiskaju u blagovaonici.

“Sad svi jedu u jednom odmoru i gužva je. Nismo imali drugog izbora. Da nije stigla prijava roditelja, i dalje bi sve funkcioniralo, kao što funkcionira u mnogim školama. Dok i njima ne dođe neka prijava”, rekao je Paić.

Dežurstva nisu u najboljem interesu učenika

U Uredu pravobraniteljice za djecu kažu da ne postoji zakonsko utemeljenje za školska dežurstva te da ona nisu u najboljem interesu učenika. Dežurstva na ulazima u školu i razgovor s nepoznatim osobama smatraju neprimjerenim.

“Na taj način djecu se dovodi u neposrednu opasnost zbog mogućih incidentnih ponašanja posjetitelja, a i neopravdano se na njih prebacuje odgovornost za ‘čuvanje’ škole, što mora biti na odraslima. Osim ugrožene sigurnosti djece, vrijeme provedeno u dežuranju najčešće nije odgovarajuće pedagoški osmišljeno, a učenici pri tome i gube nastavu”, tvrde iz Ureda pravobraniteljice za djecu i savjetuju da se dežurstva djece prijavljuju Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pomoć u blagovaonici nisu komentirali, jer nemaju dovoljno informacija, no kućni redovi škola, ondje gdje postoji dežurstvo, obično propisuju pomoć pri postavljanju stolova za užinu.