ONO ŠTO SU BURA I SOL OBLIKOVALI PRIJE 12 TISUĆA GODINA, NIJEMAC JE DEVASTIRAO: Tip si je napravio privatnu plažu

Njemački investitori koji su devastirali 200 metara pomorskog dobra u uvali Paladinka na Pagu pretvorivši ga u privatnu plažu kažu da se sve dogodilo zbog – jezičnog nesporazuma

Pohlepa u kombinaciji s bezakonjem, odnosno nepridržavanjem zakona već godinama pridonose nemilosrdnoj betonizaciji i devastaciji jadranske obale. Ono što su bura i sol oblikovali prije 12 tisuća godina, čovjek uništi praktički u jednome danu, a dalmatinska škrapa otišla je u povijest, piše RTL prenoseći prilog iz emisije ‘Potraga’ snimljen na nekoliko devastiranih lokacija na Jadranu.

Recimo, u prekrasnoj prirodnoj uvali Paladinka na Pagu devastirano je 200 metara pomorskog dobra koje je pretvoreno u privatnu plažu.

KARLOVAC NA NOGAMA: Megadonator HDZ-a kreće u veliku devastaciju obale – 10 metara od Korane gradi zid visok 2,5 metra!

‘Htjeli smo staviti malo kamenja na obalu…’

“Vidljivo je da su tu izvedeni nekakvi radovi za koje izvođači nisu imali potrebna odobrenja, niti koncesiju, niti građevinsku dozvolu. Očito da je investitor, odnosno pretpostavljamo neka osoba, odlučila napraviti ono što je napravila”, kazao je za RTL Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar.

Riječ je o njemačkom investitoru Michaelu Draganu Schereru koji kaže kako se sve dogodilo zbog – jezičnog nesporazuma.

Nema koncesiju za to područje?

“Morali smo očistiti to kamenje, pustinju… I htjeli smo staviti malo kamenja na obalu. Problem je to što sam ja mislio da oni znaju što smiju napraviti. No, nisam razgovarao s njima, nisu imali naredbu da to naprave. Vidim problem, razumijem problem, silno mi je žao, ali ja to nisam naručio”, kazao je Scherer.

On je taj posao, odnosno devastaciju za koju tvrdi da ju nije naručio, platio 100 tisuća eura. Osim toga, on nema ni koncesiju za to područje.

“Vidio sam koncesiju, vidio sam papir. No, sada su mi rekli (…) da je sve spremno, ali da smo zaboravili predati zahtjev”, rekao je Scherer.

KARLOVAC NA NOGAMA: Megadonator HDZ-a kreće u veliku devastaciju obale – 10 metara od Korane gradi zid visok 2,5 metra!

Svatko prebacuje odgovornost na drugog

O ovom slučaju gradonačelnik Paga Ante Fabijanić nije htio razgovarati s novinarima RTL-a rekavši da je na službenom putu. Kazao je tek da je prvih šest metara uz obalu vlasništvo Republike Hrvatske i da bi o tome onda trebala brinuti država. U Lučkoj kapetaniji kažu da cijelu jadransku obalu kontrolira samo pet njihovih inspektora koji na teren izlaze po dojavi komunalnih redara. Tamo, pak, odgovornost prebacuju na lokalnu samoupravu tvrdeći da o pomorskom dobru brinu jedinice lokalne i područne samouprave.

“Na prostoru od Karlobaga do Šibenske županije, od Velebita do Dugog otoka imamo jednog inspektora, a u prošloj godini smo imali preko 300 predmeta”, ističe Rukavina iz Lučke kapetanije Zadar.

‘Jezični nesporazum’

Uz Scherera drugi čovjek u spornom projektu u uvali Paladinka na Pagu, direktor njemačke tvrtke OlioOlivo upisane na tamošnje zemljište, Thomas Geissler, u razgovoru za RTL nonšalantno je kazao da je cijela stvar shvaćena suviše dramatično, a i on je ustvrdio da se radilo o jezičnom nesporazumu. Njemačka tvrtka ondje planira projekt koji uključuje OPG-ove s ovcama i mobilnim kućicama, a male parcele moći će se kupiti za 130 do 530 eura po kvadratu. Scherer je, pak, priznao da zasad nemaju potrebne dozvole.

“Imamo planove Grada Paga i Zadra da to možemo raditi, ali moramo odlučiti koliki dio će biti OPG, koliki dio T2 i koliko možda, možda T1”, kazao je Scherer.

Inače, T1 i T2 su građevinska područja na kojima se rade turistička naselja i kampovi, a sporno zemljište je, prema prostornom planu Grada Paga, negrađevinsko. Slučaj je pod istragom Lučke kapetanije, a o svemu je obaviješten i DORH. Međutim, u zadarskoj Lučkoj kapetaniji skeptični su spram mogućnosti da se prostor Paladinke vrati u prvobitno stanje.

DVOSTRUKA DOBITNICA EMMYJA BORI SE ZA JEDAN OD BISERA JADRANA: Pogledajte video koji je napravila

Više od stotinu prijava u samo četiri mjeseca

RTL je u svome prilogu istaknuo još nekoliko primjera devastacije obale, odnosno pomorskog dobra – u Dugom Ratu kod Omiša, Bušincima u okolici Trogira, gdje je netko bez koncesije i bez srama poravnao plažu za ležaljke i ručnike te u uvali Saldun na Čiovu gdje su u kampu Rožac postavljeni ilegalni pontoni.

“Jedan ponton je zapečaćen i zabranjeno je korištenje. Ali očito se koristi jer je gumenjak bio privezan točno kada smo mi bili, unatoč oznaci da je zabranjeno i onoj traci od Ministarstva”, kaže Matea Dorčić, voditeljica projekta ‘Pomorsko je dobro’ u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U istoj uvali su još dva ilegalna pontona, doslovno uz plažu gdje se kupaju ljudi. Lučka kapetanija naredila je njihovo uklanjanje, ali, kako stvari stoje, nikome se s tim ne žuri. Štoviše, nakon podignute prijave, ilegalna konstrukcija čak je proširena.

Građani prijavljuju

Prijave građana stigle su putem web stranice ‘Pomorsko je dobro!’, projekta Splitsko-dalmatinske županije.

“Imate sve podatke naše županije na jednom mjestu, ako vas zanima o vašoj vali, tko nešto koristi ili ne koristi sukladno pravnoj osnovi, možete pronaći na stranici tko tamo djeluje ili ne djeluje, odnosno možete prijaviti na toj stranici. Preko stotinu prijava u četiri mjeseca otkako smo izbacili tu kampanju”, kaže Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

NA PRVIĆU ĆE SE GRADITI VELIKA MARINA SA 190 VEZOVA: Ogorčeni mještani otoka prosvjedovali zbog betonizacije