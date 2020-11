‘ONO NAJGORE JE TEK PRED NAMA’: Imunolog upozorava da ni u idealnoj situaciji broj zaraženih neće padati

Ne vidi kako bi broj novozaraženih mogao padati bez oštrijih mjera

Profesor Luka Čičin-Šain, virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj, za HTV je komentirao epidemiju u Hrvatskoj, ističući kako je „četiri tisuće novodijagnosticiranih velik je broj u zemlji u kojoj je zdravstveni sustav već prekapacitiran“. Upozorava kako je stanje još alarmantnije.

„Dnevni broj novozaraženih je sigurno još veći, a 50 umrlih rezultat je inficiranih od prije tri do četiri tjedna. Tada ih je bilo između tisuću i dvije tisuće. U međuvremenu su brojke dodatno porasle – i sve će se brojke još daleko dizati. Ono najgore je još pred nama”, poručio je.

Komentirajući light lockdown koji je uveo Stožer, smatra kako najviše što može napraviti da zaustavi rast novooboljelih, no ne vidi kako bi one mogle padati bez oštrijih mjera. Na Vladi je da odluči, dodao je. Dodao je kako se još na proljeće vidjelo da strože mjere daju rezultate. To se sada događa i u Francuskoj, Španjolskoj i Italiji. Oni kontroliraju epidemiju, ali na uštrb gospodarstva, kazao je. “Ja vjerujem da ćemo početi s cijepljenjem sredinom prosinca, početkom siječnja”, kazao je