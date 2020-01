ONI TREBAJU VAŠU POMOĆ: Goran ne vidi, ne čuje i ima Downow sindrom, a njegov otac ima rak

Dio njihovih primanja odlazi na lijekove bez kojih deset puta operirani Josip i njegov sin Goran ne mogu

Tročlanoj obitelji iz Sesveta želje su skromne. 40-godišnji Goran ne čuje, ne govori i ima Downov sindrom, a otac Josip rak. Žive od Goranove invalidnine i tri tisuće kuna mirovine, a san im je da u novoj godini imaju ljepši san jer imaju madrac star 25 godina, javljaju Vijesti.hr.

“Najviše bi mi pomoglo da dobijem neki novi madrac i krevet. Eto ja sam nekako krevet sklepala da se drži, ali da je neki pošteni madrac da Gorana ne boli kičma i da lakše spava jer jednostavno ne mogu dalje”, rekla je Anđelka Švelić, Goranova pomajka.

“Bilo bi nam lakše radi Gorana, on se okreće po noći, Anđelka ga pokriva, jer da nema nje ja ne znam kako bi mi preživjeli”, rekao je Josip Švelić, Goranov otac.

U sobici u kojoj svi spavaju nalazi se i televizor. Vrijeme ga je pregazilo.

“Nekad radi, a nekad ne radi. Uglavnom ne radi. No, bez televizora, voljela bih da ga imamo radi Gorana, to nije životno važno važnije je da on ima lijekove”, rekla je Anđelka.

Dio njihovih primanja odlazi na lijekove bez kojih deset puta operirani Josip i njegov sin Goran ne mogu. Ne ostaje im ništa novca, pa su se na listu njihovih novogodišnjih želja upisale jakna za Gorana, cipele i papuče.

“Jer on ima deformirane nogice i mora se praviti po mjeri, stvarno ima bolesne nogice”, izjavila je Anđelka.

Zadužili su se da bi kupili vrata i prozore

To si sami ne mogu priuštiti. Zadužili su se da bi kupili vrata i prozore.

“Deset godina Udruga pokušava pomoći toj obitelji, ali sada je došlo vrijeme da im baš pomognemo jer to su bile neke sitnice. Ovo je sada stvarno potrebna pomoć toj obitelji”, rekla je Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down.

Obitelji koja ne traži puno.

“On je tako nemoćan, a njemu treba samo ljubavi”, rekla je Anđelka.

A malo ljubavi i mi možemo odvojiti. Pomozimo da ova godina obitelji Švelić bude barem malo lakša.

Podaci za uplatu novca:

JOSIP ŠVELIĆ

HR8023600003211037169