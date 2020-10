ONI SU U EPIDEMIJI POSEBNO UGROŽENA SKUPINA: Beskućnicima u Zagrebu podijeljeno 4500 zaštnih maski i dezinficijensa

Spomenuta donacija dezinficijensa i zaštitnih maski dobro će doći zagrebačkim beskućnicima jer su mnogi od njih stariji od 65 godina i narušenog zdravlja, što ih svrstava u najrizičniju skupinu

Povodom sutrašnjeg Svjetskog dana beskućnika, ravnatelju Ustanove “Dobri dom” u Zagrebu, Alenu Županu, uručena je donacija od 4.500 zaštitnih maski i dezinficijensa. Beskućnici su jedna od najugroženijih skupina u epidemiji koronavirusa.

Ne zna se točan broj beskućnika u Hrvatskoj. N1 piše kako se službeni podaci vrte od 300 do 500 beskućnika, koliko je mjesta u prihvatilištima diljem zemlje. No, bolji poznavatelji prilika kažu da je samo u Zagrebu između 700 do tisuću beskućnika, dok neki kažu da se radi o čak dvije tisuće ljudi.

Većina beskućnika stariji od 65 i narušenog zdravlja

Epidemija koronavirusa u prvom valu jako je utjecala na beskućnike. Osim što ih je policija tjerala s gradskih trgova i drugih javnih mjesta, bili su pogođeni i obustavom javnog prijevoza jer nisu mogli putovati do prihvatilišta i pučkih kuhinja. Javni prijevoz im je važan budući da se u autobusima i tramvajima mogu sakriti od vremenskih i drugih nepogodnosti. Spomenuta donacija dezinficijensa i zaštitnih maski dobro će doći zagrebačkim beskućnicima jer su mnogi od njih stariji od 65 godina i narušenog zdravlja, što ih svrstava u najrizičniju skupinu.

“Svaka donacija zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava pomaže u radu. U početku pandemije primijenili smo sve mjere i nismo imali niti jedan zabilježen slučaj zaraze ni kod korisnika, ni kod radnika”, kazao je za N1 Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Penava kaže kako se u prihvatilištu za beskućnike u Velikoj Kosnici može svjedočiti najtužnijim životnim pričama. Tamo su djeca iz domova, osuđenici ili osobe s određenim društvenim smetnjama, ljudi koje su obitelji napustili… Upravo su oni koji su ostali bez podrške obitelji i drugih socijalnih mreža najranjiviji, a ne mogu se ni na koga osloniti.

U Dublinu tijekom pandemije beskućnike smjestili u hostele

S obzirom da stiže hladnije vrijeme, a osim koronavirusa prijeti i gripa, resorno ministarstvo aktivirat će Plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima. Na apel nekih udruga, sličan je plan bio aktiviran i početkom ožujka kada je krenula pandemija.

Tim Planom nalaže se jedinicama lokalne samouprave da osiguraju privremeni smještaj i druge usluge za beskućnike, iako ima lokalnih vlasti koje se na to i ogluše.

Dok se kod ans ne nađe neko sustavno rješenje poput onoga iz Dublina, glavnog grada Irske, gdje je beskućnicima tijekom epidemije omogućen smještaj u praznim stanovima i hostelima, ova ranjiva populacija će uglavnom ovisiti o pomoći raznih udruga, piše N1.

