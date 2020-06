ONI SU MALI, ALI U LUDOM SCENARIJU MOGU SASTAVITI VLAST: No, Daliji i partnerima prijeti jedan problem koji se već počeo događati

Koalicija koju su stvorili Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus mogla bi u Sabor poslati nekoliko imena, a postoji i mogućnost da sudjeluju u sastavljanju vlade, pod uvjetom da na izborima najviše glasova odnese Restart koalicija i da se s njima uspiju dogovoriti

U svibnju prošle godine na europarlamentarnim izborima Dalija Orešković iz Starta, koji je u međuvremenu postao Stranka s imenom i prezimenom, te Marijana Puljak iz Pametnog nisu se dogovorile o zajedničkoj listi. Iz potpunog debakla, obje su naučile dovoljno da zajedno s Fokusom stvore respektabilnu koaliciju liberalnog centra za nadolazeće parlamentarne izbore. Pametno i Fokus su formalizirali svoju koaliciju prije nekoliko tjedana, a sad im se pridružila i Stranka s imenom i prezimenom koju vodi bivši Mostov ministar uprave Ivan Kovačić, iako je jasno da je Orešković glavna.

Prema anketama i istraživanjima javnog mnijenja svaka od tih stranaka ima manje od dva posto podrške birača. No, kad se sve zbroji u Sabor bi mogli ubaciti dvoje ili troje zastupnika. No, ankete se ionako provode kao da je cijela zemlja jedna izborna jedinica, što ne ostavlja mnogo šansi malim strankama. No, ako budu pametno slagali svoje liste, mogli bi imati šanse, piše Index.

Nezgodne liste

Upravo bi stranačke liste mogle biti najveći problem za tu malu koaliciju. Naime, u 10. izbornoj jedinici Pametno ima solidnu stranačku bazu koja bi mogla Marijanu Puljak pogurnuti u Saboru. Fokus računa na svog šefa, dogradonačelnika Svete Nedjelje i bivšeg HNS-ovca Davora Nađija koji bi mogao povući nešto glasova u sedmoj izbornoj jedinici. No, u prvoj izbornoj jedinici Stranka s imenom i prezimenom, uz Daliju Orešković, ima dosta jakih imena i prezimena – Boru Nogala, Davora Huića i Ivicu Puljka.

Potonji je na posljednjim parlamentarnim izborima s Pametnim i strankom Za Grad u prvoj izbornoj jedinici skupio 4,83 posto građana te mu je za ulazak u Sabor nedostajalo oko 1000 glasova. U međuvremenu je Za Grad pristupilo lijevoj koaliciji Možemo!, no i bez njih Pametno sa svojim partnerima, prema anketama, ima nešto manje od četiri posto glasova birača. To bi pametnim slaganjem lista i sinergijskim učinkom mogli iskoristiti, pod uvjetom da ne dođe do težih raskola.

Raskoli već počeli

A oni su se upravo počeli događati. Naime, koaliciju s Pametnim i Fokusom su napustili Nezavisna lista Zagreb i Unija Kvarnera, upravo zbog sklapanja sporazuma sa Strankom s imenom i prezimenom i time što je “čitav proces pregovora i dogovora obilježio nedostatak transparentnosti i demokratičnosti, u kojima kao koalicijski partneri nismo sudjelovali. Usprkos našem velikom strpljenju i pomirljivom pristupu koaliciji, partneri Pametno i Fokus nastavili su i završili pregovore sa Strankom s imenom i prezimenom bez uvažavanja do tada postignutih dogovora.”

Sama Stranka s imenom i prezimenom također ima probleme unutar svojih redova zbog stvaranja koalicije. Naime, njih je napustio kninski gradonačelnik Marko Jelić, zajedno s još nekoliko načelnika i vijećnika manjih gradova i općina. Jelić je očekivao da će Stranka s imenom i prezimenom biti platforma za dokazane ljude te da neće biti suradnje s drugima koji bi liste punili svojim imenima. U prijevodu, doslovno je shvatio naziv Stranke s imenom i prezimenom.

No, unatoč tome, Hrvatska je konačno dobila nekakvu liberalno-građansku opciju na izborima. Štoviše, trendovi pokazuju da bi lijeva Restart koalicija trebala biti relativni pobjednik izbora, pa postoji mogućnost i da Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus koaliraju s njima u nastojanju stvaranja vlade – pod uvjetom da nitko ne pretrči nadesno, što je postao uobičajeni folklor na domaćoj političkoj pozornici.

