‘ONI SU KRIVI, DIJETE JE MRTVO’: Posvojena djevojka Marta ispričala je grozne primjere, pogledajte kako izgleda život nekee djece u sustavu

‘Nadam se da ministarstvo radi na ovom da jača socijalne centre jer je to stvarno ključno. Ako nemaju ljudi, ne mogu doista obavljati svoj posao kako treba’, kazala je Jelena Veljača

Danas je u Ministarstvu rada i socijalne skrbi održan niz sastanaka nakon tragične smrti dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške, a ministar Josip Aladrović se, između ostalog, sastao i s predstavnicom inicijative Spasi me, Jelenom Veljačom, dok se Marta Divjak iz inicijative Moramo vam nešto reći sastala u Banskim dvorima sa premijerom Plenkovićem. Veljača i Divjak su također gostovale i u RTL Direktu.

Prava djece prioritet

Nakon sastanka sa ministrom, Veljača je istaknula kako je pravo djece prioritet, pa i iznad biološke obitelji. “Djeca čekaju i žude za obitelji”, rekla je. Divjak je rekla kako je to njoj danas bio prvi sastanak s premijerom te joj se čini da i premijer i Vlada žele sudjelovati. “Tražili smo 9 točaka da djeca budu prioritet”.

Upitane smatraju li da je zakazao sustav socijalne skrbi, Veljača je rekla da je zakazao, i to u štićenju pojedinaca i da “sada više nema smisla”. “Podržala sam diskurz koji nije primjeren jer smatram da kad službena osoba pogriješi, treba se ispričati i to popraviti. Nismo čuli preuzimanje odgovornosti koji su krivi za činjenicu da je dijete mrtvo”, dodala je Veljača.

“Oni su krivi”, rekla je Divjak te dodala da se “trebamo koncentrirati na ostalu djecu u sustavu”.

Kvaliteta rada socijalnih radnika

Upitane o kvaliteti rada socijalnih radnika, Divjak je rekla kako ima i dobrih i loših ljudi, kao i u svakom poslu. “U ovom slučaju socijalni radnici imaju ogromnu odgovornost, jedanput dakle roditelji napuste dijete svojom voljom i socijalni radnici su ti koji trebaju preuzeti odgovornost nad tim djetetom. Imaju duplu odgovornost, netko ih je već napustio, sad oni moraju brinuti o njima. Ima super socijalnih radnika, ja sam pravi primjer i Tonka isto. Mene su spojili sa divnim ljudima i divnim bračnim parom, ja sam produkt. Postoje slučajevi poput ovog koji se dogodio s ovom djevojčicom, postoje slučajevi iz 2013., 2010., 2019…. iz 2013. kad je u Slavonskom brodu nakon smrti bebe otkriven novi skandal, pustili su starije dijete da podvodi svoje dvije mlađe… Najavili su reformu zbog grubih propusta u radu, sve četiri socijalne radnice dvaput su vraćene na posao unatoč izvanrednom otkazu”, rekla je Divjak.

Premda na tržištu rada ne nedostaje socijalnih radnika, u sustavu nedostaje njih barem 700. “Ima socijalnih radnika koji završavaju i završili su fakultete, kvalitetni i mladi koji se nama javljaju i žele pomoći. Njima je sad jako teško zbog ove situacije koja se dogodila jer napadaju socijalne radnike. Ne, budite primjer onima koji su loši”, rekla je Divjak.

‘Naši zahtjevi nisu da se zaposli 700 socijalnih radnika, ali ako je to jedini problem sustava…’

“Naši zahtjevi nisu da se zaposli 700 socijalnih radnika, ali ako je to jedini problem sustava, ja u to ne vjerujem… onda bi to bilo jako lako. Onda bi, čak da ih nema, uvezli socijalne radnike, mislim da to nije jedini problem. Najveći problem iz naše perspektive je što se olako gleda na određene vidove obiteljskog i seksualnog nasilja, što se stavljaju roditeljska prava nasilnika u isti nivo s obiteljskim pravima žrtve, što se djecu koja su svjedočila obiteljskom nasilju ipak tjera da se viđaju s nasilnicima i kad to ne žele, što se žrtve ne slušaju, nasilje se ne prepoznaje i što se nasilje u nekom obimu i tolerira. Kad se to prestane događati, mislim da će žrtve vratiti povjerenje u sustav. Mi radimo na tom dijelu, ja se nadam da ministarstvo radi na ovom da jača socijalne centre jer je to stvarno ključno. Ako nemaju ljudi, ne mogu doista obavljati svoj posao kako treba. Sastanak koji smo danas imali nije bio sastanak isključivo uz ovu temu, ali je postala primarna tema ovog sastanka zbog tragičnog ishoda. Već smo održale niz sastanaka s ministrom Aladrovićem, od studenog se sastajemo s njim i njegovim suradnicima, na temu nekih zahtjeva koje smo imali 2019. godine. Konkretno, povjerenstvo koje je nezavisno, što znači da u njemu nisu ljudi koji su zaposleni u sustavu”, rekla je Veljača.

“Najbitnije je oduzimati roditeljska prava na vrijeme, i staviti dijete na prvo mjesto, ubrzati sustav posvajanja i udomljavanja, olakšati taj proces. Oko 4200 djece je bez odgovarajuće roditeljske skrbi, godišnje se posvoji tek 200”, zaključila je Divjak.

