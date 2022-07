Utorak, 26. srpnja, je povijesni dan za Hrvatsku, otvara se Pelješki most čime se nakon 300 godina spaja cijeli hrvatski teritorij. Program otvaranja Pelješkog mosta počeo je u 8 sati, bile su tu utrke trkača i lađara, nastupi klapa, a posljetitelji su mostom mogli prošetati u 10 sati. U 20.15 sati počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna.

Na nekoliko kineskih radnika od njih 400 koji su sudjelovali u izgradnji mosta naišli su novinari 24sata i to dan uoči otvorenja.

'Četiri godine sam bio ovdje, radili smo dan i noć...'

"Četiri godine sam bio ovdje, radili smo dan i noć na izgradnji ovog mosta koji je tu sada iza nas spreman za otvaranje. Obitelj nam je jako nedostajala. Radi ovih iscrpnih radova imali smo mogućnost samo jednom godišnje otići doma na odmor, zagrliti i izljubiti svoje najmilije. Sad kad vidimo ovaj most shvaćamo da se sve isplatilo", govori za 24sata Hing iz Kine.

Pelješki most dug 2,4 kilometra koji je izgradila China Road and Bridge Corporation prozvan je jednim od najdužih i najljepših mostova u Europi, presijeca tjesnac poput raskošne duge i povezuje Hrvatsku, čiji su sjever i jug stotinama godina bili razdvojeni.

'Sve je jako lijepo, ali ipak se veselim povratku doma'

Kineski radnici navode kako je najizazovniji dio bio postavljanje pilona iz mora prema vrhu. Dodaju kako su oni radili sve što se vidi, jer nije bilo velike podjele rade, svatko je radio sve.

"Ovo je od velikog značaja za ljude iz ovog kraja, tako da nam je drago što smo sudjelovali u ovom projektu. Ovo je projekt moje karijere u graditeljstvu. Sviđa mi se kraj i sve je jako lijepo, ali ipak se veselim povratku doma obitelji", kazao je Hing za 24sata.

Most je težak kao 30 Eiffelovih tornjeva

Most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt financiran iz EU-ovih fondova s bespovratnih 357 milijuna eura (85 posto troškova), a na njemu je tijekom deset godina radilo nekoliko vlada.

Most je integralne hibridne konstrukcije s 13 raspona, od kojih je pet glavnih (centralnih) raspona duljine 285 metara, šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra, te dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za održavanja mosta.

Prelazi preko morskog tjesnaca širine 2140 metara, dug je 2404 metra, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara, a glavni i odgovorni projektant mu je Marjan Pipenbaher.

Gospodarski je iznimno značajan za cijelu državu, ponajprije Dubrovačko-neretvansku županiju, a njegovim otvarenjem dokinut će se teritorijalni disokuntinuitet nastao prije više od 300 godina kada je tadašnja Dubrovačka republika prepustila dio obale Otomanskom carstvu.