ONI SE DOSLOVNO BORE ZA SVAKI DAH; Potresni prizori s covid intenzivne: ‘To su ljudi koji nemaju zraka. Virus im je uništio pluća’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježen 1313 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 15699

1816 pacijent je u Hrvatskoj na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 191

Preminule su ukupno 1082 osobe

U svijetu je potvrđeno 54.832.578 zaraženih

Oporavilo se 38.147.815, a umrlo 1.324.689

Jedan novi slučaj zaraze u Australiji

7:02 – Južna Australija, peta australijska država po broju stanovnika, u utorak je izvijestila o jednom novom slučaju zaraze koronavirusom, što je umanjilo strah od mogućeg trećeg vala pandemije u toj zemlji koja je velikim dijelom iskorijenila virus. Južna Australija u ponedjeljak je ponovno uvela obvezu socijalne distance nakon što je otkriven 21 slučaj zaraze, što je bio prvi lokalni prijenos virusa u devet dana. Premijer južne Australije Steven Marshall rekao je da su masovna testiranja do sada identificirala samo jedan novi slučaj. “Puno je ljudi, govorim o stotinama i stotinama ljudi, izolirano, podvrgli smo ih testu i u ovoj fazi imamo samo jednu novoj infekciji”, rekao je. Australija je dosad zabilježila oko 27.800 slučajeva zaraze i 906 smrtnih slučajeva, što je mnogo manje od niza razvijenih zemalja. Najveće žarište bila je država Victoria, koja je prisilila gotovo 5 milijuna ljudi na strogo zatvaranje više od 100 dana. Epidemija je sada zaustavljena, a Victoria tijekom posljednjih 16 dana nije bilježila nove slučajeve.

Srbija će do kraja godine pokušati nabaviti do milijun cjepiva

7:01 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da će Srbija pokušati do kraja godine nabaviti pola milijuna do milijun doza cjepiva protiv covida-19. “Ne mogu još jamčiti, ali obećavam da će to biti značajna količina, to je pitanje sata i dana. Želimo smanjiti pritisak na bolnice i olakšati zdravstvenim djelatnicima. Nebitno je odakle su cjepiva jer su sva kvalitetna, samo da ih naše zdravstvene vlasti odobre”, izjavio je Vučić gostujući na provladinoj TV Happy. Poručio je kako cijepljenje neće biti obvezno ali će cjepivo primiti oni koji moraju – u zdravstvu, vojsci i policiji, da bi se osiguralo funkcioniranje sustava i ekonomije.

Vučić je rekao kako je ponedjeljak bio najteži dan za Srbiju jer je zabilježen najveći broj zaraženih koronavirusom dosad. “U ovom trenutku, u bolnicama je 4800 ljudi, svi bolnički kapaciteti su puni”, kazao je. U ponedjeljak je u Srbiji potvrđeno 2813 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 21 je osoba umrla. Broj zaraženih premašio je 87.000, a od početka pandemije umrlo je 1030 ljudi. Na bolničkom liječenju je 3963 pacijenta, među kojima 161 na respiratoru. Vučić je rekao i kako je Srbija među pet zemalja u Europi koje imaju najmanji postotak mrtvih, uspoređujući broj umrlih u državama okruženja s obzirom na broj stanovnika i zaraženih.

Borba za svaki dah na intenzivnoj

7:00 – Posljednjih dana i Brodsko posavska županija ruši rekorde u broju zaraženih koronavirusnom infekcijom. Tamošnje su bolnice sve punije, no zasad se dobro nose sa situacijom. Slavonskobrodska bolnica ima dvije izdvojene Covid zgrade i Covid intenzivnu. Na Covid odjelu brodske bolnice Slađana Klepić liječi se od petka. Prije toga, tjedan je dana ležala u krevetu sa jako visokom temperaturom koja nije padala. Iz dana u dan bilo je sve teže. Trideset šest joj je godina i dosada, kaže, ozbiljnijih respiratornih problema nije imala. Sad, jedva smogne snage i za ustajanje, javlja HRT.

“To su ljudi koji nemaju zraka. Virus im je uništio pluća. Njihova pluća ne mogu upiti dovoljno kisika u organizam. Zbog toga im treba pomoć respiratora i stalna skrb liječnika i sestara”, objašnjava koordinator Covid Intezivne dr. sc. Ivan Mirković. Većini je korona infekcija dodatna dijagnoza, a u intenzivnoj su zaglavili doslovno na granici života i smrti, dodaje dr. Mirković. “Jako je teško te ljude gledati kako se bore. Oni su stvarno ovisni o osoblju. A trenutno mislim da nas je jako malo”, priča medicinska sestra u Covid intenzivnoj Marija Marković.

Probali su, naglašava koordinator odjela Covid 2 dr. med. Josip Janković, prevenirati kolaps zdravstvenog sustava koji se u zadnje vrijeme uveliko spominje. Pritom, kaže ravnatelj Opće bolnice Slavonski Brod doc. dr. sc. Josip Samardžić pate neke druge medicinske aktivnosti, prvenstveno hladni pogon. Međutim, svi hitni slučajevi, ali i dio hladnog programa, odrađuje se i dalje. Jako su umorni pa za nevjerne Tome imaju samo jednu poruku: “Covid postoji”.