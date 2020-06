ONI OVOG LJETA NEĆE IMATI PROBLEMA: Jedna noć u ovoj luksuznoj vili na Korčuli košta vrtoglavih 15.000 kn – a bukirani su cijeli kolovoz!

Usprkos činjenici što je pred hrvatskom neobična turistička sezona, agenti potvrđuju da se u luksuznom tipu smještaja ne mogu očekivati niže cijene

Pandemija koronavirusa donijet će promjene i u ponašanju te zahtjevima turista pa će gosti, za razliku od ostalih godina, ovog ljeta više cijeniti privatnost te objekte na osamljenim lokacijama. Portal Dnevnik.hr piše o vili na Korčuli koja je lani otvorena, a njezin najam kreće se oko 15.000 kuna za noćenje.

Premda se boravak u ovoj vili čini skupim, u kolovozu je već gotovo popunjena. Usprkos činjenici što je pred hrvatskom neobična turistička sezona, agenti potvrđuju da se u takvom tipu smještaja ne mogu očekivati niže cijene. Popunjenost je već sada premašuje 70 posto.

“Sad se određeni sitni popusti daju za te preostale termine, ali to nije ništa drastično, smatramo da do toga neće doći jer je ovakva vrsta smještaja tražena. Posljednjih 10 do 15 dana bilježimo veliki porast upita i veliki porast rezervacija. Saune i jacuzziji postali standardna oprema za takve goste koji u svojim unajmljenim vilama mogu boraviti od sedam do 14 dana bez potrebe za izlaskom iz nje”, kaže za Dnevnik.hr Josip Stulić, vlasnik agencije za luksuzni smještaj.

Prognoze su crne, ali optimizam je tu

Što se tiče turista koji ljetuju u luksuznim vilama, jasno je što oni žele – mali broj soba, jedinstvenu priču i individualan pristup. Poput primjerice sobe u kojoj je jedan od zidova iz vremena cara Dioklecijana, a baš je to ono što privlači bogate turiste i što im naši iznajmljivači žele priuštiti. Kako piše Dnevnik.hr, problem iznajmljivačima stvaraju letovi iz SAD-a kojih sada nema dovoljno.

“Mislim da će tijekom sedmog, osmog i devetog mjeseca to otvoriti i da ćemo nekako kapacitete popuniti barem ta tri mjeseca na nivou negdje oko sedamdeset posto”, govori član HGK-a Nenad Nizić.

U Hrvatskoj se trenutno odmara 33.000 turista, što je daleko od lanjskih brojki. Unatoč tome, ministar turizma Gari Cappelli je optimističan te kaže: “Računajte da smo sada na 12 do 13 posto onoga što je bilo lani. To je bilo očekivano u šestom mjesecu i sada to kreće prema gore, da bi u sedmom, drugoj polovici sedmog i osmog došli na oko 30 do 35 posto, kako gdje.”

Osim Nizića i Cappellija, optimistični su i u Imotskoj krajini gdje ima više od 300 kuća za odmor. Oni očekuju da bi mogli dosegnuti polovicu noćenja prošle sezone koja je bila rekordna.

