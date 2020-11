ONI OPET ŽIVE BEZ KAFIĆA, RESTORANA, TRENINGA, KINA…; Ipak, neki navodno i dalje rade: ‘Ne smijem vam reći gdje, ali pije se, kak ne…’

Ili ćemo zatvoriti proizvodnje i srušiti zdravstveni sustav, a živjet ćemo od kafića. Možemo, al’ mi se ne čini logično ili ćemo zatvoriti kafiće kao točke žarišta, kaže Čačić

S novim drastičnim mjerama žive stanovnici Varaždinske županije, tamo je zabranjen rad kafićima i restoranima. Zatvoreni su sportski centri, nema kina ni kazališta, odgođeni su sajmovi. RTL-ova ekipa otišla je u Varaždin kako bi provjerila kakvo je stanje u gradu nakon novih mjera. Kako javlja RTL, u gradu su privezane stolice, prazne terase. Svakih nekoliko metara obavijesti gostima. No, da nije toga, ništa drugo ne bi ukazivalo da se u Varaždinu nešto od jučer promijenilo. Iako je puhao hladan sjeverac, mnogi su sunčan dan iskoristili za šetnju.

Neki podržavaju mjere, a neki ne: ‘Glupost, sve je to glupost za mene’

Mnogi podržavaju nove mjere. “Sasvim je u redu jer je previše bolesnih i dobro su to napravili i trebali su prije tri tjedna”, kaže Jasenka iz Varaždina. No, ima i onih koji i dalje ne vjeruju u sve to.

“Glupost, sve je to glupost za mene. Zašto? Pa ne vjerujem ja u to ništa. Ne znam kaj da vam velim”, kaže Jovica.

Zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera Civilne zaštite Grada Varaždina Zlatan Avar navodi da se ne može zaustaviti život bez obzira na mjere, bez obzira na restrikcije koje su jučer ovako naprasno zaživjele. “Međutim, i dalje vam funkcioniraju svi trgovački centri, dalje funkcionira sve ono što funkcionira u gradu i zbog zatvorenih kafića ili sportskih objekata neće doći do toga da ljudi neće biti na ulicama”, kaže Avar.

Varaždinski župan Radimir Čačić kaže kako je u županiji 63.000 zaposlenih, a da je ovim mjerama njima pogođeno svega tri posto od tog broja. “Dakle, naša opcija: ili ćemo zatvoriti proizvodnje i srušiti zdravstveni sustav, a živit ćemo od kafića. Možemo, al’ mi se ne čini logično ili ćemo zatvoriti kafiće kao točke žarišta”, tvrdi Čačić.

Neki ugostitelji su se oglušili na mjere?

No već prvog dana ima onih ugostitelja koji se na to oglušili. Barem tako kažu Varaždinci.

“Da, da… ne smijem vam reći gdje, ali pije se, kak ne”, kaže Nenad.

