ONI NA DUGOVIMA GRADE UNOSAN POSAO: Prvo ih otkupe od banaka, a onda dužnicima sjednu za vrat

Čak dvadesetak agencija za potraživanja u Hrvatskoj napalćuje dugove različitih dužnika i odlično posluju. Oni dugove znatno povoljnije otkupljuju od banaka ili primjerice telekoma, a onda dužnike počnu podsjećati da su dužni i bave se s dužnicima.

Predsjednik Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja Matija Arapović kaže kako u medije mahom dospju kada neki klijent bude nezadovoljan jer je dobio opomenu, a da je stvarnost puno drugačija jer je, kako kaže, većina njihovih klijenata “zahvalna kad prime dodatnu obavijest ili telefonski poziv da im je neki dug promaknuo”.

Dodaje da nude i plaćanje na rate, ali da građani smatraju da pritom često prelaze granicu. “To nije u redu. Ako sam s bankom sklopila ugovor, onda oni valjda trebaju rješavati probleme, a ne nekakve agencije kojima ne znam ni ime”, kaže jedna Zagrepčanka ogorčena na rad agencija koje se bave naplatom potraživanja.

A upravo bankama građani najviše duguju, a one su samo lani agencijama prodale čak 9 milijardi teško naplativog duga. “Banke bi u slučaju da same idu to naplaćivati trebale mnogo ljudi i posebnu tehnologiju te tehniku naplate. Sigurno je da imaju interes prodati dugovanja agencijama”, kaže za RTL direktor Hrvatske udurge banaka Zdenko Adrović.

Postojeći koncept je legitiman, država ga je ozakonila. A postoje i u drugim europskim zemljama.

Uspješnost poslovanja agencija specijaliziranih za naplatu dugova u Hrvatskoj penje se iznad 50 posto, a kako bi imali manje posla, do ljeta bi na snagu trebao stupiti paket zakona za otpis dugova. Prema riječima ministra pravosuđa, odnosit će se on na dužnike koji su dužni do 20.000 kuna više od tri godine. Riječ je o oko 80.000 ljudi među kojima su i oni čiji su vjerovnici i agencije.