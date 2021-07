Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije, na kojoj je pojasnio najavu da će ukinuti potpore za očuvanje gospodarstva.

"Ne možemo bezgranično imati ove mjere. Cijela Europa ide od očuvanja do osiguranja radnih mjesta, da su mjere minimalne'', rekao je, kazavši da će se mjere nastaviti, ali ne prema svima.

"Što se tiče cijepljenja, to je bila jedna od najvažnijih tema današnje sjednice Vlade i smatramo da bi bilo fer da ako država u krizi koju je uzrokovao covid osigura cjepivo i plaće, da svi daju neki svoj mali doprinos", rekao je.

"Ako će netko koristiti potpore, bilo bi dobro da se cijepe. Ministre Beroša i Marića ćemo zamoliti da preciziraju te mjere", naglasio je Plenković.

Donirat ćemo cjepiva

Premijer je najavio da će neutrošena cjepiva donirati drugim zemljama.

"Imamo 1.300.000 neutrošenih doza, nećemo ih danas utrošiti. Mi ćemo zato donirati kao zemlja koja želi da se pandemija riješi svugdje, a ne samo kod nas. Prije svega donirat ćemo 210.000 doza cjepiva BiH, a onda i po 20.000 doza Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kirgistanu", naveo je.

Kazao je da ćemo prema izračunima imati viška doza i do kraja godine te da je to je tek jedna u nizu donacija".

Pojasnio je da će cijepljenje biti uvjet za dobivanje potpora za očuvanje gospodarstva.

"Da, nastojat ćemo da to bude tako", rekao je Plenković novinarima te najavio stvaranje zakonskog okvira za to.

Komentirao i aferu Advent

Komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je zanimljiv ovaj tajming uhićenja u Zagrebu.

"USKOK i policija rade samostalno, za razliku od vremena kad je on bio predsjednik Vlade, i oni sada pokazuju rezultate. To što on misli, a nije očito jedini, da se to nije smjelo prije izbora, takve konstatacije nemaju veze s izvršnom vlasti", rekao je Plenković.

Na pitanje zašto se afera Advent rješava tek 2021. godine, a ne 2019. godine kada je otkrivena, kazao je kako je iz priopćenja USKOK-a vidljivo da su se time bavili više mjeseci.

''Ne rade se kriminalistička istraživanja u pet minuta. Ako je nešto bilo protuzakonito, i to će procesuirati'', rekao je Andrej Plenković.