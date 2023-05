Zamislite da ujutro idete na posao, a tamo vas čekaju gladni i žedni crvene pande i lemuri za koje se brinete. Ili da letite u oko uragana da biste bolje razumjeli zašto neke oluje razviju takvu snagu. Nisu svi poslovi u uredu, ispred računala i ne rade svi od 8 sati do 16 sati, niti od 9 sati do 17 sati.

'Uragan je čudo prirode'

Teorijska fizičarka Željka Stone je znanstvenica, ali ona radi doslovno u oblacima.

"Uragan iz moje perspektive zato što je to jedan konstrast oblaka i plavog neba. To je jedna prekrasna organizirana formacija, s okom, sa zidom sa strane. To je čudo prirode. I kada se zna koja je to velika energija, to je sto nuklearnih bombi u jednom uraganu i koji može učiniti veliku štetu, a ja sam tamo i ja mu se divim", rekla je Stone za RTL Direkt.

Stone je lovkinja na uragane. Većinu godine je u avionu, izbliza proučava intenzitet, promjene, snagu uragana. Sve kako bi jednog dana mogli što preciznije otkriti kada će sljedeći udariti.

"Nisam nikada mislila o novcima. Apsolutno nikada. Mislila sam valjda bit će nekako. Imam troje djece i opet nisam mislila o novcima. Nekako sam mislila, ulagati u znanje, uvijek ulagati u znanje. I novac je došao s tim", kazala je Stone.

Timaritelj lemura, profesor na drugačiji način...

Valentino Macan timaritelj je divljih životinja, a lemure poznaje u dušu. Pojasnio je da je među lamurima Lara šefica, a Boni je rođen 1998. i najstariji je. Gradi im i uređuje kuću. Lemuri ga znaju ugristi, udariti, a ponekad i pobjeći. U njegovom poslu najvažnija je smirenost jer životinje nanjuše loš dan. Kako je pojasnio, karakterno su "izvrsni", ali "svojeglavi".

"Dopuste ti da im se približiš i brineš o njima i to je lijepo", rekao je Macan i dodao da je lakše s njima nego s ljudima.

Još jedan posao je drugačiji od ostalih... Zamislite da imate 30 djece kojima morate objasniti matematičke jednadžbe, nepostojano a ili što je to efekt staklenika. Sve to radi profesor geografije Dejan Nemčić, i to na potpuno drukčiji način. Njegovi učenici iz Sopota o Sahari uče tako da se virtualno teleportiraju u Afriku ili Aziju. Za Direkt se javio iz Dubaija s nagradom za najinovativnijeg učitelja godine.

"Danas status učitelja nije naočito lijep, ni među medijima ni ljudima. Ali, mi učitelji moramo graditi taj status i pokazati da su učitelji bitni jer prestalo se vjerovati učiteljima i nestala je ta težina riječi učitelja. Ne treba zato odustati. Svaki dan je novi dan gdje možemo popraviti taj status učitelja", rekao je Nemčić.

Žena u svijetu sporta

Suzana Opačak, producentica iz FIFA Ultimate Teama, kazala je da radi najbolji posao na svijetu. Ona i njezin tim zaslužni su za stvaranje FIFA-e, jedne od najpopularnije igre svih vremena. Njezin je posao isprobati svaki detalj prije svih te koordinirati tim od 400 ljudi.

"Uopće ne brojim koliko sam odbijenica dobila od EA Sportsa prije nego sam dobila posao. Kada sam odustala od tog posla, tek su me onda zvali. Imala sam jako veliki pritisak jer to je igrica koju igraju milijuni. Ali, jednostavno sam se navikla. I dalje nam je zadaća da radimo najbolje što možemo jer se s povećalom sve gleda što radimo", rekla je Opačak.