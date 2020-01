ONAJ NADREALNI SPOT ZA PREDSJEDANJE EU PLATILI SMO PRAVO MALO BOGATSTVO: No, čak ni to nije najveći problem…

Nagrađivani spot ‘Ambasadori hrvatskog turizma’, nastao na platformi Croatia full of life, koštao je državu dvostruko manje od ovog

U petak, 10. siječnja na početku sastanka EU povjerenika s ministrima hrvatske Vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prikazan je promotivni spot Hrvatske. Kroz crtice iz života više ljudi, koji su rođeni u godinama značajnima za Europu, predstavljaju se hrvatska dostignuća i ljepote, no ni najbenevoletniji gledatelji, ne mogu u tom spotu prepoznati stvarnu Hrvatsku koliko video je toliko pun floskula o snažnoj Europi, prilikama i zajedništvu.

No puno veći problem krije se u pozadini promotivnog spota. Kako doznaje tportal, ne samo da ga je država platila 1,4 milijun kuna nego je naručen i napravljen bez javnog natječaja.

Autorsko djelo pa natječaj nije nužan

„Odluka o izradi spota donesena je na temelju sporazuma između Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim je određeno kako će HTZ tijekom predsjedanja, a s obzirom na pojačanu aktivnost, u suradnji s državnim tijelima provoditi razne marketinške i druge aktivnosti koje mogu biti korisne za promociju Hrvatske“, izvijestio je za tportal Sanjin Soldatić, voditelj Službe za komunikacije i kulturne aktivnosti MVEP-ovog Tajništva Predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Kaže kako natječaja nije ni trebalo biti jer je riječ o autorskom djelu za koje je predviđeno izuzeće od nabave.

“Naime, radi se o pružanju usluga u kojem je izražen umjetnički koncept, prije svega temeljen na autorskom izričaju redatelja i za koji je scenarij izrađen na temelju smjernica koji su zajedno s MVEP dale stručne službe HTZ-a’, tumači Soldatić.

Nagrađivane agencije…

Da je baš spot tvrtke Imago Ogilvy, odnosno sestrinske produkcijske kuće Riba Ribi Grize Rep, d.o.o. te izvršnog producenta Jurice Estera i producentica Jelene Vojković odlučilo je Turističko vijeće kao upravljačko tijelo HTZ-a na sjednici vijeća održanoj 12. prosinca 2019.. nakon što je, ističe Soldatić ‘scenarij izrađen na temelju smjernica koji su zajedno s MVEP dale stručne službe HTZ-a“ te kako su stručne službe HTZ-a pratile svaki korak izrade spota.

…radile i puno bolje spotove za dvostruko manje

Soldatić navodi i kako je Imago Ogilvy izrasla u jednu od vodećih marketinškig agencija, što objektivno i jest – među ostalim dostignućima iskaće i kako je jedina osvojila prestižnu nagradu u Cannesu i nagradu Euro Effie Award, dvije najrelevantnije nagrade u svijetu marketinga. I iza produkcijske kuće Riba Ribi Grize Rep d.o.o. stoje vrlo uspješni projekti među ostalim i Croatia Full of Life – prva video i foto kampanja s tada novim komunikacijskim konceptom hrvatskog turizma ‘Full of life”. Upravo je promotivni spot ‘Ambasadori hrvatskog turizma’, nastao na HTZ-ovoj platformi ‘Croatia Full of Life’ ovjenčan prestižnom nagradom ‘Travel Video Awards’ u kategoriji ‘Best Video by a Tourism Organization.

A koštao je samo 700.000 kuna – dvostruko manje od spota za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a.