ONA ZNA TAJNU OPERACIJE RIM: Tko je lojalna suradnica i krunska svjedokinja putovanja u Rim, koja je s Bandićem dijelila luksuzne hotele

Tko je pročelnica Vesna Šimić koja izuzetno mnogo putuje s gradonačelnikom, a u Rimu je odsjedala u raskošnim ‘superiror sobama’ i hoće li Uskoku otkriti što je Bandić radio u Rimu ili će, kao dosad, ostati vjerna gradonačelniku

Dok traje službena istraga je li zagrebački gradonačelnik u posljednjih nekoliko godina putovao u Rim 62 puta ili “samo” 27 puta, jedno je sigurno: na svim putovanjima s njima bila je pročelnica Vesna Šimić. Njoj je dopala zadaća da potpiše dopis medijima s objašnjenjem o 27 putovanja, a novinari koji su u stigli u prostorije Grada Zagreba da bi dobili na uvid dokumentaciju o putovanjima, te su tamo zatekli i policijsku službenicu – izvijestili su da je ovih dana gospođa Šimić otvorila bolovanje.

Vesna Šimić je pročelnica Gradskog ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju. Na gradskim stranicama ne možemo naći detaljniji životopis, ali nalazimo bilješku o imenovanju, u jesen 2016.: “magistra španjolskog jezika i književnosti i magistra europskih studija, imenuje se, s danom 26.9.2016., pomoćnicom pročelnika za međugradsku i međunarodnu suradnju (I. kategorija, potkategorija viši rukovoditelj, klasifikacijski rang 2.) u Sektoru za međugradsku i međunarodnu suradnju Ureda gradonačelnika”. Prije toga bila je voditeljica Službe za međunarodnu suradnju također u Gradu Zagrebu.

BANDIĆ O SILNIM PUTOVANJIMA U RIM: ‘Kaj vi mislite da je gradonačelnik bedak? Sve će obrazložiti moji ljudi’

Intenzivno je pratila Bandića

Vesna Šimić je izuzetno mnogo putovala s gradonačelnikom, u opisu njezina posla nesumnjivo jest suradnja s drugim gradovima, veleposlanicima, komunikacija na međunarodnoj razini, ali širina obaveza i prigoda zbog kojih se putovalo doista je impresivna: putovalo se, primjerice, na izložbu fotografa Zvonimira Atletića, na temu “Majka Terezija”, na prezentaciju knjige “Tajanstveni morčić”, pratila ga je, više puta, na putovanjima u Moskvu, primjerice na Urbanistički sajam, bila je zajedno s gradonačelnikom Bandićem i na “Hrvatskom balu”, balu hrvatskih iseljenika u Beču, gdje su, kako je javio jedan iseljenički portal “Jole, Lidija Bačić i Ana Rucner, opravdali očekivanje bečke publike”.

Kada su putovali u Rim, otkriveno je ovih dana kada se istražuju posebno ova brojna putovanja, odsjedali su u hotelu InterContinental de la Ville Roma, koji je u svim turističkim materijalima predstavljen kao “luksuzan”, u centru Rima, nadomak Španjolskog trga. Najčešće su bili na putu tri dana, dakle, trošak je obično bio dva noćenja s doručkom, što je stajalo između 5 i 6 tisuća kuna. Povratni let Zagreb-Rim iznosi oko 5 tisuća kuna, a dnevnice 35 eura. Dakle, Grad Zagreb je na putovanja gradonačelnika Bandića i pročelnice Šimić trošio od 15 do 20 tisuća kuna.

Superior sobe s balkonom

Takav bi trošak bio ako su koristili standardan smještaj, no zabilježeno je da su se jednom prilikom odlučili za raskošniji smještaj. Bilo je tu 2016. godine, u čast obilježavanja Dana državnosti RH u Rimu, Milan Bandić se odlučio za “executive s balkonom” (20 kvadrata, s jednim queen krevetom, čaroban pogled na Rim) , a Vesna Šimić za “superior sobu s balkonom”.

No, tko je zapravo Vesna Šimić? Većina osoba iz gradskih službi s kojima smo razgovarali znaju Vesnu, ali odmah i priznaju – da o njoj znaju vrlo malo. Najčešći je odgovor: zatvorena, suzdržana osoba.

Već dugo pripada uskom krugu najodanijih suradnika Milana Bandića, u Grad Zagreb došla je 2006. godine, a prije toga je zabilježen njezin angažman u Europskom pokretu i Europskom domu u Zagrebu. “Vrlo je odana i fokusirana na ispunjavanje obaveza prema Milanu Bandiću. Ako bi je netko iz drugih struktura pokušao uključiti u neke projekte, ne bi išlo – ona uvijek daje prioritet onome što treba napraviti za Milana Bandića. Ostale gradske teme za nju nikada nisu bile tako bitne”, kaže jedan od naših sugovornika.

SUMANUTO TROŠENJE: Bandić je 62 puta letio aviom u Rim o vašem trošku. Što je tamo točno radio?

‘Ona je njega vodila i sve mu tumačila’

Među službenicima se govori da je ona studirala u Italiji, da je poznato da izvanredno govori talijanski, ali i druge strane jezike, i da je to tajna zbog koji je postala formalna i neformalna pratnja Milana Bandića. “Ona je zbog znanja jezika i poznavanja Italije postala njegov svojevrsni vodič”, kaže naš sugovornik. “Nema tu ništa više što se tiče Vesne Šimić. Zna se da Bandić uopće ne govori strane jezike, ona je njega vodila i sve mu tumačila. I to je sve”. Ali je činjenica da jedina zapravo precizno zna što je on sve radio u Rimu, i koliko je toga bilo na račun grada Zagreba.

Vesna Šimić dolazi iz imućne obitelji koja joj je mogla priuštiti školovanje u inozemstvu i nekretnine u Zagrebu, odnosno, ne smatra je se osobom koja je u tom smislu profitirala od svog angažmana u gradskoj upravi.

POLICAJKA UPALA U BANDIĆEV URED, KRENULO ČEŠLJANJE PAPIRA: 27 puta je bio u Rimu sa suradnicom, i to luksuzno

Ljubiteljica talijanske mode, posebno cipela

Ljubiteljica je talijanske mode, posebno cipela, kažu osobe koje rade s njom. “Ali nikada ništa razmetljivo. Nije bahata.” U svim prilikama kada je bila uz Milana Bandića vidjelo se da postoji odnos uzajamnog povjerenja. Bandić je nedvojbeno pokazivao da je ona osoba na koju se može osloniti, da je smatra jedinim od svojih, kako bi znao reći – najznačajnijih profesionalaca.

“Nije konfliktna, ne gura se, vrlo je korektna”, govori o njoj osoba koja je imala prilike surađivati s njom. Uvjerena je da je Vesna Šimić sve što je trebala za pokrivanje putovanja odradila do kraja kako treba.

“Uostalom, sve putne naloge su potpisivali u Uredu gradonačelnika. To nije samo njezina odgovornost.” No, je li bilo još putovanja po identičnom obrascu koja nisu zavedena na taj način u gradskoj evidenciji? To je ono čime će se sada pozabaviti Uskok. Podaci sigurno postoje, i u agencijama i kod zrakoplovne tvrtke kojom su najčešće letjeli, Croatia Airlines.

ZAŠTO JE BANDIĆ U 5 GODINA 62 PUTA BIO U RIMU NA RAČUN GRAĐANA? Evo što o tome kažu u Gradu

Jedino ona može riješiti misterij putovanja u Rim

Vesna Šimić u ovom trenutku postaje ključna osoba, svjedok, koji bi mogao pojasniti misterij čestih putovanja u Rim. Lojalna suradnica biti će na ispitivanjima u Uskoku i dobiti će priliku da pokaže odgovornost i prema građanima grada Zagreba.

Milan Bandić obično upravlja gradom Zagrebom zaboravljajući da nije apsolutistički vladar u svom malom kraljevstvu, nego da je izabran na demokratskim izborima i da to nosi i odgovornost i obavezu transparentnosti. No, njega u tom stanju održava i svojevrsni štit lojalnih suradnika. Vesna Šimić je jedna od njih i upravo će se naći u prilici prelomiti želi li biti “povjerenik” javnosti ili podanik kralja Bandića.