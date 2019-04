‘ONA JE SRČANI BORAC, IMA ENERGIJU DA POBIJEDI SVE’: Mila je prvi dio puta dobro podnijela, njen djed poslao emotivnu poruku

‘Mila je prvi dio puta, do Frankfurta dobro provela. Mala Mila je srčani borac koji ima dovoljno energije da pobijedi sve’, rekao je njezin djed Vladimir Rončević

Djevojčica Mila Rončević i njezini roditelji otputovali su zrakoplovom u Philadelphiju, gdje će već danas biti primljena na liječenje u Children’s Hospital of Philadelphia. Očekivali se da će sletjeti danas oko 21.30 po hrvatskom vremenu, piše HRT. No, avion kasni nešto više od 20-ak minuta pa će tako sletjeti oko 22 sata.

‘Hrvati su narod koji ima najveće srce na svijetu’

“Mila je prvi dio puta, do Frankfurta dobro provela. Mala Mila je srčani borac koji ima dovoljno energije da pobijedi sve”, rekao je njezin djed Vladimir Rončević koji je potvrdio da će u Philadelphiji obitelj Rončević dočekati medicinski tim sa sanitetskim kolima.

“Bit će i predstavnici udruge Hrvata Philadelphije koji su također organizirali veliku pomoć za boravak. Vjerujem da već večeras počinju prve analize i borba protiv leukemije”, kazao je Rončević koji je ispričao kako je s hrvatskim znanstvenikom Draganom Primorcem razmijenjivao poruke.

‘Postoje dobri izgledi’

“U sinoćnjim pregovorima su mu rekli da postoje pristojni izgledi da to sve skupa završi kako mi svi to želimo”, rekao je i dodao: “Nevjerojatno je koju je reakciju izazvala ova akcija kod ljudi u Hrvatskoj, ali i svijetu. Pokazalo se još jedanput u presudnim situacijama da su Hrvati narod koji ima najveće srce na svijetu. Bilo bi dobro i kada bi to srce u ritmu zajedništva kucalo i kada nismo u nevolji”.

Prema pisanju HRT-a, u Philadelphiju je stiglo i predstavništvo hrvatskog veleposlanstva u Washingtonu, te će oni biti logistička potpora obitelji. U bolnici Children’s Hospital of Philadelphia sve je spremno za dolazak malene djevojčice.