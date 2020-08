PRVA ŽENA KOJA SE NAKON ‘OLUJE’ POPELA NA KNINSKU TVRĐAVU OTKRILA KAKO SE OSJEĆALA: ‘Jedna stvar mi se urezala u pamćenje’

Varaždinka Božena Šimek Šuplika, pripadnica 7. gardijske brigade ‘Pume’, na kninskoj Tvrđavi snimila je fotografiju za povijest

Čuvenu fotografiju trenutka skidanja srpske i postavljanja hrvatske zastave na kninskoj Tvrđavi 5. kolovoza 1995. godine fotoaparatom je ovjekovječila Varaždinka Božena Šimek Šuplika. Ona je bila prva žena koja se nakon oslobođenja Knina, kao pripadnica 7. gardijske brigade ‘Pume’, popela na Tvrđavu.

‘Generali Ademi i Rojs doslovce su ridali u suzama’

“Meni je to apsolutno najbolji trenutak u životu. Evo, tu je zastava. I da, ponosim se tim fotkama. Nisam nikada razmišljala da su to zapravo povijesne fotke. Meni su znali reći dečki: “Pa što toliko fotografiraš, što će ti to? Pa ne treba ti toliko uspomena”, a ja sam u nekakvom zezu rekla – dečki, to je dokument”, prisjetila se Božena za RTL Danas.

Imala je tada 35 godina. Kao časnica za političku djelatnost fotografirala je brojne trenutke operacije “Oluja”, a samo tog 5. kolovoza je ispucala šest ili sedam filmova.

“Meni se osobno usjeklo najviše kad smo razvili zastavu, s obzirom na to da je nismo mogli objesiti, kad smo je objesili po zidu i kad je odjedanput galama krenula i mi smo se nagnuli preko ograde tvrđave i dolje general Ademi, general Rojs, u suzama, ridali su doslovce. Meni je to bilo prekrasno, to je toliko sreće bilo”, prisjeća se.

Nezaboravan susret s predsjednikom Tuđmanom

Idućeg dana ondje je upoznala i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Prisjeća se kako ju je upitao: “A ‘ko ste Vi?”.

“Velim: Ja sam narednica Božena Šimek Šuplika. On: Ne, ne, ne, dajte Vi to sporije… nije to tako u redu. Ja ponovnim polako: Ja sam narednica Božena Šimek Šuplika. I on veli: Bože, pa kako ne bi brzo ušli u Knin kad ni govoriti ne znaju sporo. Bio je sjajan definitivno”, kazala je.

‘Pumama’ se priključila 1993. godine kao medicinska sestra. U vojnoj odori se, kaže, osjećala tako dobro da se iz nje nije skidala. Ukupno je provela 1200 ratnih dana.

Na kninsku Tvrđavu htjela se popeti u ‘balerinkama’

U “Oluju” je sa sobom ponijela svoje “sretne” balerinke u kojima se htjela popeti na kninsku Tvrđavu.

“Ne, nisam ušla u balerinkama. Balerinke sam ja zapravo zaboravila u tom momentu u automobilu, ali sam se poslije vratila i sjela sam na kninsku tvrđavu u balerinkama. Ali nisam ušla na tvrđavu u balerinkama”, kaže.

U mirovini je od 2006. godine, ali fotografiranje joj je i dalje hobi. Ne pamti koliko ima fotografija, ali najvažnija joj je ona s kninske Tvrđave.

