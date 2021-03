ONA JE GLAZBENICA, PODUZETNICA I VLASNICA TVRTKE KOJA POSLUJE S AMERIKANCIMA: ‘IT industrija je prije izabrala mene’

Lora Pleško, glazbenica i vlasnica uspješne tvrtke koja većinom radi software po narudžbi za Amerikance: ‘IT industrija je prije izabrala mene’

Danas, kada se 110. put obilježava Međunarodni dan žena, koji se obilježava pod sloganom “Izaberi izazov”, o položaju žena u poslovanju i društvu u “Studiju 4” HRT-a govorila je Lora Pleško, glazbenica, poduzetnica i vlasnica uspješne IT tvrtke koja posluje s Amerikancima. Odgovarajući na pitanje kako to da je kao alternativna glazbenica završila u IT industriji, Pleško kaže kako je IT industrija prije izabrala nju, nego da je ona izabrala IT industriju.

“Koketirala sam s IT industrijom još od srednjoškolskih dana kada sam davne 1994. s kolegom koji je danas profesor na FER-u, pokušavala napraviti glazbeni portal, ali to je bilo još prerano. Na kraju sam završila u glazbenim vodama, upoznala sam supruga Zorana, osnovali smo electro-pop band Kimiko. Radili smo zajedno u tvrtki za razvoj bankarskog softvera. U jednom smo trenutku odlučili ipak se posvetiti glazbi. Situacija s bendom postala je ozbiljnija, izdali smo album. Imali smo svoj studio, pa smo osim vlastite glazbe radili i s drugim bendovima. Nakon godinu dana odlučili smo otvoriti IT tvrtku”, prisjetila se Lora.

U Hrvatskoj se primjećuje napredak

Ističe da njezina tvrtka Mašinerija radi software po narudžbi, uglavnom mobilne i web aplikacije, i to pretežno za američko tržište. “Većinom imamo klijente iz SAD-a. Dogodilo se to slučajno. Neki kontakti koje sam tamo imala su doveli do prvih poslova a onda se to širilo dalje. Uglavnom radimo sa startupovima ili srednje velikim tvrtkama”, rekla je Pleško.

Dodala je da, iako bi im poslovanje bilo jednostavnije da se presele u SAD, još uvijek “tvrdoglavo rade iz Hrvatske”. Iako birokracija u Hrvatskoj nije baš naklonjena poduzetnicima, kaže da se posljednjih godina primjećuje napredak. “Definitivno postoji razlika u poslovanju u danima kada smo mi počinjali i danas, tu su razni poticaji za poduzetnike početnike, ima i udruga poduzetnika koja radi na tom polju, radi se na tome da se olakša poslovanje, rekla je napomenuvši da bi poslovanje malim poduzetnicima bilo puno lakše kada bi postojalo neko mjesto na kojem bi mogli dobiti sve informacije.