ON STIŽE U NAJGORI ČAS: Kontroverzni antivakser najgorljiviji je protivnik cijepljenja na svijetu, ‘proslavio’ se grozomornim ‘fake newsom’

Novi slučajevi ospica u Splitsko-dalmatinskoj županiji zadnjih dana uznemirili su javnost unatoč tome što nadležne službe poduzimaju sve kako bi se izbjegla epidemija, piše Slobodna Dalmacija.

Osim ospica, strah u kosti velikog broja Splićana dolazi u obliku skupa “Hrvatske udruge roditelja aktivista”, koji su kao gosta pozvali bivšeg liječnika Andrewa Wakefielda, najvećeg svjetskog protivnika cijepljenja, kojemu je oduzeta licencija za rad u Velikoj Britaniji, kojega je časopis Times 2012. godine uvrstio na svoju listu “Velikih znanstvenih prevara”, a Good Thining Society dodijelilo mu “nagradu” za životno djelo u nadriliječništvu, pozivajući se na njegov kazneni progon zbog obolijevanja od zaraznih bolesti u zemljama gdje su se ljudi masovno prestali cijepiti, pa tako i zbog smrtnih slučajeva, izvještava Slobodna Dalmacija. Splitska udruga zabrinutih roditelja Wakefielda zove na obilježavanje “Međunarodnog dana svjesnosti o osobama oštećenima cjepivom” i to baš u vrijeme kada Splitom “drmaju” ospice.

Tko je zapravo Andrew Wakefield?

Riječ je o osobi koja je 1998. godine u Velikoj Britaniji pokrenula antivakcinašku histeriju lažiranim stručnim člankom koji je objavio u “The Lancetu”, a radilo se o istraživanju kojim je dokazivao da postoji povezanost između Crohnove bolesti, dakle autoimune, kao i pojave autizma s jedne strane, te cjepiva protiv ospica. Wakefield je dodatno šokirao struku i javnost kada je sazvao konferenciju na kojoj je javno zatražio da se zaustavi korištenje trostrukog cjepiva sve dok se ono dodatno ne ispita.

Ubrzo nakon toga su stručnjaci i istraživački novinari saznali da kod troje od devetero djece za koje je Wakefield tvrdio da im je cjepivo izazvalo autizam, taj poremećaj uopće nije dijagnosticiran. Wakefield, koji je do tada imao doktorat znanosti i liječničku licenciju gastroenterologa u prestižnoj zdravstvenoj ustanovi, doživio je katastrofalno uništenje profesionalnog i osobnog ugleda. Ispalo je da je njegovo istraživanje provedeno na uzorku od samo 12 (dvanaest!) djece, što nikako ne može biti reprezentativan uzorak, ali i da paniku od cjepiva nije pokrenuo spomenuti članak, nego upravo spomenuta tiskovna konferencija, iz čega je bilo jasno da njegov aktivizam nema znanstvenu, nego isključivo propagandnu podlogu.

Zbog svega navedenog mu je u Velikoj Britaniji oduzeta liječnička licencija , a britanski istraživački novinar Sunday Timesa Brian Deer 2004. je otkrio da je dio roditelja 12-ero djece iz tog rada u The Lancetu za istraživanje regrutirano preko britanskog odvjetnika koji je – pripremao tužbu protiv proizvođača dotičnog cjepiva. Mediji su izvještavali da se Wakefield “izgubio negdje u SAD-u” jer je ondje postao jedan od glavni aktera “antivakserskog” pokreta. Riječ je o pokretu koji pokušava dokazati da se od cjepiva protiv zaraznih bolesti dobiva autizam.

Pokazalo se da se nije radilo o slučajnom uzorku, a kamoli neopterećenom sukobom interesa, da bi na koncu Deer otkrio da je dotični odvjetnik osobno platio 400.000 funti Wakefieldu, da je bolnica u kojoj se radilo istraživanje primila od “Legal Aid Boarda” 55.000 funti za istraživanje…

Na kraju je Opće medicinsko vijeće Velike Britanije optužilo Wakefielda za teške profesionalne prekršaje, uključujući i nečasnost, odnosno nepoštenje.

Nikada nije utvrđena povezanost cjepiva s autizmom

Jedan od studenta koji je surađivao na Wakefieldovom istraživanju priznao je 2009. da je Wakefield doslovno ignorirao laboratorijske nalaze koji nisu imali veze s onime što je napisano u radu objavljenom u The Lancetu. The Lancet je sporni Wakefieldov članak povukao ubrzo nakon objave. No, njega se citira i danas, unatoč tome što su do 2011. mnogi znanstveni centri u svijetu dokazivali da nikada i nigdje nije utvrđena nikakva povezanost cjepiva s autizmom ili nečim što bi bilo “autistični enterokolitis”.

Recentni rezultati desetogodišnjeg istraživanja provedenog na 650.000 djece u Danskoj također potvrđuju da ne postoji veza između autizma i cijepljenja. Nažalost, procijepljenost protiv ospica konstantno pada u brojnim zemljama, u Velikoj Britaniji s 92 posto među je djecom pala na 73 posto, u nekim dijelovima Londona pala je na manje od 50 posto.

Smatra se da u SAD-u nije cijepljeno 125.000 djece i to isključivo zahvaljujući Wakefieldu. Istodobno, razvijene zemlje bilježe epidemije ospica, mumpsa…, od njih se počelo i umirati, pa je tako u Srbiji u zadnje dvije godine umrlo 13-ero djece, a u Hrvatskoj su zabilježeni novi slučajevi bolesti.

Splitski liječnici protiv Wakefielda

Iako struka štiti cijepljenje kao jednu od važnijih mjera prječavanja bolesti uopće, javnost je svakim danom sve više podijeljena. Slobodna Dalmacija je zato za mišljenje pitala Medicinski fakultet u Splitu. Upravo je taj fakultet prije nekoliko dana objavio izjavu kojom se građane upozorava na nekoliko problema vezanih uz skup protivnika cijepljenja u Splitu. Dr. sc. Ozren Polašek, izvanredni profesor s Katedre za javno zdravstvo, kazao je da su jednostavno morali reagirati.

“Cijepljenje je jedan od najvećih dosega moderne medicine, ni jedna druga mjera nije spasila toliko života. Prije ere cijepljenja, šansa preživljenja djeteta do petog rođendana iznosila je samo oko 60 posto. Cijepljenjem smo iskorijenili velike boginje, a na pragu smo iskorjenjivanja dječje paralize. Osim što je ovo jedini način borbe protiv određenih zaraznih bolesti za koje nemamo razvijene lijekove, dodatna prednost cijepljenja je kolektivni imunitet, kojim čuvamo osobe koje se zbog kroničnih bolesti ili oštećenja imunološkog sustava ne smiju cijepiti, ali i one koji nakon cijepljenja nisu razvili odgovarajući imunološki odgovor. No, kao i sve druge metode u medicini, i cijepljenje ima svoje nuspojave, ali nikako ne one koje zagovara Wakefield”, kazao je dr. Polašek za Slobodnu Dalmaciju.

Polašek objašnava da je većina nuspojava cijepljenja blaga, i odnose se na bol i crvenilo na mjestu uboda. Ističe da se teže nuspojave temelje se na neodgovarajućem imunološkom odgovoru, u obliku alergijske reakcije ili anafilaktičkog šoka. Zbog toga je, objašnjava liječnik, nužno nakon cijepljenja neko vrijeme provesti u ordinaciji, kako bi se mogla pružiti primjerena zdravstvena pomoć u takvom slučaju. “Ne postoje dokazi da cjepivo uzrokuje autizam”, odlučan je doktor Polašek.

“Ovih dana nam se javljaju i roditelji djece koji su proteklih godina odbijali cijepiti djecu protiv ospica, a sad svakodnevno zovu i dolaze ispraviti grešku. A toga gospodina koji ne razumije važnost cijepljenja ne bih ni spominjala”, komentirala je dr. Milka Brozović, iskusna epidemiologinja s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

