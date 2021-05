Ivan Čehok više nije varaždinski gradonačelnik. SDP-ov Neven Bosilj pobijedio ga je u drugom krugu lokalnih izbora za 169 glasova. Uskoro bivši gradonačelnik Varaždina smatra da je to posljedica razorne i pljuvačke kampanje, ali i "plimnog vala" promjena u Hrvatskoj.

“Svi veći gradovi promijenili su gradonačelnike. To je jedan plimni val promjena koji je zahvatio i naš grad. Mi smo izgubili u višestambenim naseljima vjerojatno zbog visine cijena odvoza otpada. Kada imate kampanju koja se u Zagrebu vodila nakon Bandićeve smrti – ‘promijenimo sve’, val s obzirom na količinu marketinga s promjenama sigurno ponese sve. U Varaždinu smo imali elemenata zahtjeva za promjenama. Promjena je često gora od onoga što sada imamo, veli francuska izreka”, rekao je Čehok za N1.

Naglasio je da građani najčešće krive lokalne političare za sve probleme koji se događaju, “posebno u vrijeme pandemije kada su Stožer i Vlada donosili odluke, a mi smo ih morali provoditi”, ali i da lokalna samouprava često prva strada u spomenutom valu promjena.

“Ponosan sam na ono što sam napravio u zadnje četiri godine, siguran sam da to nitko neće opet moći napraviti, sve smo prekopali… No, u višestambenim naseljima smo izgubili jer smo morali provoditi Vladine uredbe i zakone. Imamo sedam komponenti, drugačije se odvaja biootpad, i morali smo poskupjeti. No mi smo samo morali provoditi Vladinu odluku”, govori Čehok.

SDP neće dugo izdržati u Varaždinu

Osvrnuo se i na kampanju koju je ranije nazvao "razornom i pljuvačkom". Smatra da će se budući gradonačelnik kratko zadržati na vlasti, jer neće moći ispuniti promjene koje je najavio.

“Tu je bila nezgodna situacija s SDP-om i sve su karte bacili na Varaždin. Tu smo bili pod vrlo prljavoj kampanji na osobnoj, obiteljskoj razini, govorilo se da smo lopovi… Ali to se sve na kraju vrati. Židovska poslovica kaže: 'Lažima se daleko dogura, ali poslije nema više povratka'. No, ne bojim se. Ne bih htio zloduhi prorok, ali oni neće dugo izdržati”, dodao je i progovorio o svojim sudskim presudama.

"Ja sam pravomoćno oslobođen za obradu otpada. Moj protukandidat je to kasnije još smatrao lopovlukom, ali će on morati početi rješavati stvari. Govorio je o promjenama, ali njih ne može biti jer je zakon takav kakav jest”, rekao je.

'Čačiću je vrijeme za mirovinu'

Čehok ističe da Varaždin ostavlja u nikad boljem financijskom i projektnom stanju. “U prva četiri mjeseca imamo 4 milijuna kuna viška, sasvim stabilno financijsko stanje. Ono nije problem. Problem su obećanja koja je taj čovjek dao, a on ih ne može napraviti”, kaže.

Osvrnuo se na još jednog gubitnika na izborima u Varaždinskoj županiji. Naime, Radimir Čačić izgubio je poziciju župana, koju će preuzeti HDZ-ov Anđelko Stričak.

“Mi nismo na ratnoj nozi. On se svađa s cijelom zemljom, a njemu je i onako vrijeme za mirovinu, pa ni papa se u tim godinama ne kandidira”, prokomentirao je Čehok i dodao da će biti konstruktivna oporba u Županijskoj skupštini te da ga nacionalna politika ne zanima. “Zanima me samo moj grad i politika na lokalnoj razini", zaključio je.