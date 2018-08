ON NIJE TRPIO PONIŽAVANJE: Šef u Uljaniku bezobzirno ga je prevario, a on je tad bez razmišljanja dao otkaz – evo gdje ga je hrabrost dovela

Bivši zaposlenik Uljanika Danijel Učkar sa svojim partnerom Markom Klevom uspješno spajaju vojnu proizvodnju oružja i peći za grijanje

Već danima traju prosvjedi radnika Uljanika koji nisu dobili svoje pošteno zarađene plaće i traže otkaz cjelokupne uprave, a jučer je u medijima objavljen i sažetak plana restrukturiranja tvrtke prema kojemu bi čak 600 radnika trebalo dobiti otkaz. S druge strane, danas se pojavila i jedna pozitivna i sretna priča. Naime, Danijel Učkar, čovjek koji je sad već davne 1998. godine radio za Uljanik, ali ga je napustio u trenutku kada mu poslovođa nije ispoštovao dogovor, trenutno sa svojim poslovnim partnerom Markom Klevom proizvodi oružje i peći za grijanje, izvještava Glas Istre.

Učkar i Kleva vlasnici su dvije tvrtke potpuno različite svrhe, Madlerd, koja se bavi vojnom proizvodnjom oružja i Krasa Metali koja osnovana 1998. godine s ciljem osnivanja obiteljskog obrta za bravariju i obradu metala, a sada proizvodi peći za grijanje. Tvrtke se nalaze u istom industrijskom sklopu u Istarskom naselju Potpićani, ali odvojene u nekoliko zasebnih hala. U tvrtkama radi 117 zaposlenih u Potpićanu i Slatini.

Učkar je napustio Uljanik jer ga je poslovođa Uljanika prevario

“Kad moj poslovođa u Uljaniku još davne 1998. godine nije ispoštovao dogovor koji smo imali, napustio sam brodogradilište. Za mene je to bila ružna, ali poučna situacija koja je na neki način odredila moju poslovnu sudbinu. Radi se o tome da mi je tada za rješenje problema hidraulike na jednom spasilačkom brodu poslovođa obećao duple sate. No to nije napravio, prevario me i toliko razočarao da sam odluku o otkazu donio odmah, u sekundi, bez premišljanja. Naprosto sam shvatio da to nije svijet za mene i da ne želim tako raditi”, rekao je 42-godišnji Danijel Učkar za Glas Istre, pokazavši pravi alfa stav muškarca koji posjeduje samopoštovanje i ne pristaje da ga se gazi.

Na internetskoj stranici tvrtke Madlerd, koja se bavi vojnom proizvodnjom oružja poput raketa, raketnih lansera, minobacača i ručnih bacača granata, mogu se naći informacije o tome kako se pogon proteže na 4500 m2, u industrijskoj zoni Pićan na području Istre. Tvrtka zapošljava brojne stručnjake i djelatnike, imaju brojne dugogodišnje klijente po cijelom svijetu i garantiraju profesionalnost i kvalitetu proizvoda.

Tvrtka Madlerd primarno je orijentirana na proizvodnju raketnih sustava

“Tvrtka je u kontekstu Sektora obrambene industrije specijalizirana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, a ponajprije za razvoj i proizvodnju složenih raketnih sustava; višecijevnih bacači raketa (VBR) RAK12 – 128mm i 107mm, laki raketni lanser (LRL) 128mm i 107mm, minobacače 60mm, 82mm i 120 mm, te poluautomatske bacače granata RBG-6 kalibra 40 mm za pješačku uporabu. Takodjer, proizvodjači smo i mjernog instrumenta Kvadrant za široku uporabu. Tvrtka postepeno kapacitetima prelazi i u program „anti-riot“ koji će se podržati strategijom pametne specijalizacije.”, piše na internetskoj stranici Madlerd.

Učkar je rekao da javno ne može reći kome proizvode i koju količinu oružja, budući da je to stroga poslovna tajna, no u proizvodnju ulaze čim dobiju dozvole za izvor i ovjeru ministarstava.

“Moramo isporučiti određeni broj lansera za višecjevni bacač raketa RAK 12. Po narudžbi radimo novi lanser raketa, RAK 4, a dosad samo radili s kalibrima dometa 8 kilometara, koje ćemo također isporučiti, i dometa 9 kilometara koji su već spremni za isporuku. Znači, za lanser RAK 4, koji ćemo sad početi proizvoditi, a čija će raketa od 220 centimetara imati domet od čak 20 kilometara, tražimo neka nova tehnološka rješenja. Proizvest ćemo i određeni broj RBG 6. To je ručni bacač granata i isto tako veći broj RBR 7, a to je ručni bacač raketa. Sveukupno, za projektiranje nekih novih elemenata, proizvodnju oružja i njegovu isporuku imamo rok od šest mjeseci”, rekao je Učkar.